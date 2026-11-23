В Краснодарском крае 23 и 24 ноября ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 29 м/с. На реках Черноморского побережья прогнозируют подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. Об этом сообщили со ссылкой на данные Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.