На Кубани 23 и 24 ноября ожидаются ливни, град и ветер до 29 м/с
В Краснодарском крае 23 и 24 ноября ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 29 м/с. На реках Черноморского побережья прогнозируют подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. Об этом сообщили со ссылкой на данные Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозу синоптиков, местами в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозами и градом. Скорость ветра при порывах может достигать 20–25 м/с, в отдельных районах — 24–29 м/с.
Неблагоприятные погодные условия также могут повлиять на обстановку на реках Черноморского побережья. По данным метеорологов, ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и превышением этих значений.
Кроме того, в отдельных районах возможно усиление опасных природных процессов, в том числе оползней и селей.
Жителей и гостей Краснодарского края призвали соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.
Предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных явлений действует 23 и 24 ноября. Ожидаемые осадки и сильный ветер могут затронуть отдельные территории региона. На Черноморском побережье особое внимание уделяется ситуации на реках и риску активизации оползневых и селевых процессов.