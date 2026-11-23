Приставы взыскали уголовный штраф за попытку кражи нефти в Прикамье
В Пермском крае судебные приставы взыскали уголовный штраф с 43-летнего жителя региона, участвовавшего в попытке кражи более шести тонн нефти у нефтедобывающей компании. Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Прикамью, ранее судом было установлено, что преступление готовила группа лиц по предварительному сговору. Организатором схемы выступил водитель автоцистерны, который привлек к незаконной деятельности мастера участка буровой площадки и предпринимателя, намеревавшегося приобрести похищенное сырье.
По плану злоумышленников, неучтенную нефть должны были накопить в специальной емкости возле скважины, затем перекачать в автоцистерну и доставить покупателю. Чтобы скрыть маршрут перевозки, водитель отключил на автомобиле систему геолокации. Во время перекачки сырья их задержали правоохранители. Суд признал фигурантов виновными в покушении на кражу в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Участникам назначили уголовные штрафы, в частности с мастера участка было взыскано 200 тыс. руб. Исполнительное производство окончании с фактическим исполнением.