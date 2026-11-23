В октябре на первичном рынке недвижимости Ижевска заключили 320 сделок по договорам долевого участия и купли-продажи — на 51% меньше, чем месяцем ранее. Общая площадь проданных квартир превысила 13,9 тыс. кв. м, следует из данных сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ».