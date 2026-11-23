Продажи квартир в новостройках Ижевска упали вдвое в октябре
Доля ипотечных сделок достигла минимума за год
В октябре на первичном рынке недвижимости Ижевска заключили 320 сделок по договорам долевого участия и купли-продажи — на 51% меньше, чем месяцем ранее. Общая площадь проданных квартир превысила 13,9 тыс. кв. м, следует из данных сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ».
Снижение последовало за рекордным сентябрем, когда в городе зарегистрировали почти 700 сделок с новостройками. По оценке аналитиков сервиса, часть спроса была реализована досрочно в ожидании изменения условий семейной ипотеки с 1 октября.
В октябре доля ипотечных сделок снизилась до 32,5% — минимального значения за последние 12 месяцев.
«После реакции на триггер в виде ожиданий изменений по семейной ипотеке рынок возвращается к показателям, релевантным текущей экономической ситуации, что в целом для застройщиков не стало сюрпризом»,— прокомментировала динамику коммерческий директор «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.
По ее словам, с февраля по май 2026 года продажи в среднем составляли 270–410 сделок в месяц.
Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщала, что в третьем квартале квадратный метр в новостройках Ижевска подорожал на 5,7%, до 150,6 тыс. руб. При этом предложение квартир в базе аналитиков за квартал увеличилось на 23%, а спрос на новостройки оставался невысоким.