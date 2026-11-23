Краснодар занял 3-е место в рейтинге самых читающих городов России
Краснодар занял третье место в рейтинге самых читающих городов России по версии издательства «Эксмо». По итогам первого полугодия 2026 года индекс покупки книг в краевой столице составил 1,67 относительно среднероссийского показателя. Это лучший результат среди городов Южного федерального округа, обратил внимание «Бизнес ФМ Краснодар».
Исследование охватило 46 российских городов с населением более 500 тыс. человек. Аналитики учитывали продажи книг в розничных магазинах и на маркетплейсах. Первые две позиции заняли Москва и Санкт-Петербург с индексом 1,71. В пятерку также вошли Екатеринбург и Казань. Следом за ними расположились Воронеж, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.
Рост интереса к чтению отмечают и книжные магазины. По данным сети «Читай-город», осенью продажи в Краснодаре увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост спроса пришелся на роман Джона Стейнбека «К востоку от Эдема»: после выхода одноименного сериала продажи произведения выросли на 266%.
По подсчетам редакции, в городе работают более 30 независимых книжных клубов и литературных объединений, а с учетом библиотечных кружков их число достигает примерно 50. Кроме того, в краевой столице насчитывается более 15 независимых книжных магазинов, сопоставимое количество федеральных сетевых точек и свыше 40 библиотек. Участники книжного рынка связывают высокие позиции Краснодара в рейтинге с развитой инфраструктурой для чтения.