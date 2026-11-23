Исследование охватило 46 российских городов с населением более 500 тыс. человек. Аналитики учитывали продажи книг в розничных магазинах и на маркетплейсах. Первые две позиции заняли Москва и Санкт-Петербург с индексом 1,71. В пятерку также вошли Екатеринбург и Казань. Следом за ними расположились Воронеж, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.