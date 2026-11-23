В Краснодарском крае специалисты Россельхознадзора обнаружили средиземноморскую плодовую муху в партии мандаринов массой 24 т, поступившей из Турции в морской пункт пропуска «Туапсе». Об этом сообщает пресс-служба южного управления ведомства.