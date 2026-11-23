В Туапсе выявили 24 тонны зараженных мандаринов из Турции
В Краснодарском крае специалисты Россельхознадзора обнаружили средиземноморскую плодовую муху в партии мандаринов массой 24 т, поступившей из Турции в морской пункт пропуска «Туапсе». Об этом сообщает пресс-служба южного управления ведомства.
Вредителя (Ceratitis capitata) выявили во время карантинного фитосанитарного контроля. Его наличие подтвердили специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».
Партию направили на обязательное обеззараживание. Повторные лабораторные исследования подтвердили отсутствие карантинных объектов, и мандарины допустили к свободному обращению в России.