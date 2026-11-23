Сотрудники центра проводили отбор проб с 8 утра. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Специалистам также постоянно поступает информация со стационарного поста в районе поселка Аэропорт. Эти данные при необходимости незамедлительно передадут в контрольно-надзорные органы.