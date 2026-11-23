Авария на ТЭЦ «Мечел-Энерго» в Челябинске не привела к загрязнению воздуха
Специалисты Центра экологического мониторинга Челябинской области провели дополнительные замеры качества воздуха после аварии на ТЭЦ «Мечел-Энерго» в Металлургическом районе. Превышений не зафиксировано, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии.
Сотрудники центра проводили отбор проб с 8 утра. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Специалистам также постоянно поступает информация со стационарного поста в районе поселка Аэропорт. Эти данные при необходимости незамедлительно передадут в контрольно-надзорные органы.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, повреждение теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ оставило без тепла сотни домов и соцобъектов в Металлургическом районе Челябинска. Бригады прибыли на объект, но сроки возобновления подачи ресурса потребителям пока неизвестны. Электроснабжение удалось вернуть благодаря резервным схемам.