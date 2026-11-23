В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина, которого подозревают в государственной измене. По данным ведомства, он передал украинским спецслужбам сведения о местонахождении бывшего сотрудника Министерства государственной безопасности ДНР и его адрес для организации покушения.