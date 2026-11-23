Выдача льготной ипотеки на Кубани за месяц сократилась более чем в пять раз
В Краснодарском крае в октябре банки выдали 458 ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 2,74 млрд руб. Это на 82,5% меньше по количеству и на 81,6% меньше по объему, чем месяцем ранее. По сравнению с октябрем 2025 года выдача льготной ипотеки сократилась на 84,5 и 83,1% соответственно. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Средний размер льготного кредита на Кубани в октябре составил 5,99 млн руб. против 5,69 млн руб. в сентябре и 5,49 млн руб. годом ранее. Средний срок ипотеки сократился до 277 месяцев (23 года и один месяц) с 346 месяцев (28 лет и 10 месяцев) в оба сравниваемых периода. На программы с господдержкой пришлось 21% от общего количества выданных в регионе жилищных кредитов и 33% их совокупного объема.
За январь—октябрь 2026 года жители Краснодарского края оформили 14,06 тыс. льготных ипотек на 79,07 млрд руб. В среднем на тысячу жителей региона пришлось 2,4 таких кредита.
В целом по России в октябре банки выдали 15,85 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой — минимальное значение за последние полтора года. По сравнению с сентябрем показатель сократился на 79%, с октябрем 2025 года — на 75%. Совокупный объем выдач также опустился до минимального за полтора года уровня — 95,96 млрд руб., что на 79% меньше сентябрьского результата и на 74% ниже показателя годичной давности.
Доля льготных программ в общем количестве выданных ипотек за месяц уменьшилась с 54 до 20%, в совокупном объеме — с 69 до 32%. На рыночные кредиты пришлось соответственно 80% выдач и 68% объема. Средний размер льготной ипотеки по стране составил 6,05 млн руб., средний срок сократился до 21 года и одного месяца — минимума за четыре года. Полная стоимость кредита выросла за месяц с 14,51 до 15,16%.
Всего за десять месяцев 2026 года россияне оформили 390,03 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 2,34 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество займов сократилось на 8%, объем — на 5%. Относительно января—октября 2024 года снижение составило 30 и 22% соответственно.
Лидером по объему льготного ипотечного кредитования в октябре стала Москва, где выдали 796 кредитов на 6,98 млрд руб. В первую пятерку также вошли Приморский край (892 кредита на 5,71 млрд руб.), Московская область (625 кредитов на 5,01 млрд руб.), Татарстан (559 кредитов на 3,67 млрд руб.) и Якутия (574 кредита на 3,64 млрд руб.). Приморье и Якутия впервые попали в число пяти регионов с наибольшим объемом выдач.