В целом по России в октябре банки выдали 15,85 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой — минимальное значение за последние полтора года. По сравнению с сентябрем показатель сократился на 79%, с октябрем 2025 года — на 75%. Совокупный объем выдач также опустился до минимального за полтора года уровня — 95,96 млрд руб., что на 79% меньше сентябрьского результата и на 74% ниже показателя годичной давности.