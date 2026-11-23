В Астраханской области задержали 52-летнего водителя, напавшего на пассажирку. Следствие подозревает его в насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.