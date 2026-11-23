В Крыму подачу электричества будут ограничивать до шести часов
В Крыму ввели ограничения электроснабжения по команде федерального Системного оператора. В населенных пунктах полуострова временно прекращают подачу электроэнергии. Продолжительность отключений может составить от трех до шести часов. Об этом сообщили в «Крымэнерго».
Как уточнили в компании, ограничения связаны с режимом потребления электрической мощности. Отключения затронут населенные пункты республики. Ориентировочное время отсутствия электроснабжения будет зависеть от конкретной территории и может достигать шести часов.
В «Крымэнерго» также сообщили, что в случае изменения или продления сроков ограничений жителей проинформируют дополнительно. Информация об отключениях публикуется в официальных источниках компании.
По данным предприятия, утром 23 ноября электроснабжение уже ограничили в Джанкойском, Сакском и Первомайском районах. Кроме того, без электричества временно остались жители ряда улиц Феодосии и Евпатории.
В «Крымэнерго» предупредили, что при продлении периода отключений дополнительная информация будет опубликована отдельно.