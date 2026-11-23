В Новороссийске на четырех заправках временно не продают топливо
В Новороссийске по состоянию на 9:00 23 ноября топливо отпускают 32 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 20, дизельное топливо — на 31 заправке. Бензина марки АИ-100 в наличии нет. Еще четыре автозаправочные станции временно не отпускают топливо.
Заправки с топливом работают под брендами нескольких операторов. На АЗС «Роснефть» бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо доступны на проспекте Дзержинского, в районе Цемдолины на улице Ленина, в селе Кирилловка и поселке Верхнебаканском.
На заправках «Лукойл» топливо можно приобрести на проспекте Дзержинского, в станице Раевской, на улице Ленина в Цемдолине, улицах Суворовской и Куникова, Сухумском шоссе, а также в селe Глебовском и поселке Верхнебаканском. Наличие отдельных видов топлива зависит от конкретной станции.
АЗС «Газпром» работает в станице Натухаевской, где доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. На двух заправках «Газпромнефть» в селе Гайдук и станциях на Сухумском шоссе также представлены все три вида топлива. Аналогичный ассортимент есть на АЗС Rusoil в Цемдолине, «Татнефть» в Верхнебаканском и PNB в Кирилловке.
На заправках «Уфим-нефть» доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Исключение составляют станции на улице Малоземельской и проспекте Дзержинского, где отпускают только дизельное топливо.
На АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской продают бензин АИ-92 и АИ-95. Заправка ООО «БОРА» на Сухумском шоссе отпускает все три вида топлива и работает с 8:00 до 20:00. На АЗС «ПЕТРОЛ» компании ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе доступны АИ-92 и дизельное топливо.