АЗС «Газпром» работает в станице Натухаевской, где доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. На двух заправках «Газпромнефть» в селе Гайдук и станциях на Сухумском шоссе также представлены все три вида топлива. Аналогичный ассортимент есть на АЗС Rusoil в Цемдолине, «Татнефть» в Верхнебаканском и PNB в Кирилловке.