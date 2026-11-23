В Сочи по состоянию на 9:00 23 ноября функционируют 49 автозаправочных станций. На них доступны несколько видов топлива, в том числе бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта со ссылкой на данные топливных операторов.