Власти Сочи сообщили о наличии топлива на 49 АЗС
В Сочи по состоянию на 9:00 23 ноября функционируют 49 автозаправочных станций. На них доступны несколько видов топлива, в том числе бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта со ссылкой на данные топливных операторов.
По предоставленной информации, бензин марки АИ-100 доступен на 14 заправочных станциях. АИ-95 можно приобрести на 35 АЗС, АИ-92 — на 34 станциях. Дизельное топливо имеется на 37 заправках. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) доступен на 13 АЗС.
Актуальную информацию о наличии топлива автомобилисты могут получить на официальных сайтах и в мобильных приложениях топливных компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть». Также сведения доступны через сервис «Яндекс Заправки».