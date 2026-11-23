Волгоградская область сократила госдолг на 4,57 млрд рублей
И заняла 30-е место среди регионов РФ по его объему
Волгоградская область за октябрь сократила совокупный долг — региональный и муниципальный — на 4,57 млрд руб., до 60,12 млрд руб. к 1 ноября. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ, опубликованные 20 ноября.
Основной вклад внесло снижение государственного долга самого региона: он уменьшился на 4,43 млрд руб., с 58,53 млрд руб. до 54,10 млрд руб. При этом изменилась сама структура обязательств. Объем бюджетных кредитов региона сократился на 5,88 млрд руб. — до 34,75 млрд руб., тогда как банковские кредиты выросли на 1,45 млрд руб., до 19,35 млрд руб.
Муниципальный долг Волгоградской области сократился незначительно — на 135,26 млн руб., до 6,02 млрд руб. Снижение почти целиком обеспечено погашением муниципальных ценных бумаг на 135 млн руб. Банковские займы муниципалитетов при этом выросли на 7,05 млн руб., бюджетные кредиты — сократились на 7,31 млн руб.
Регион занял 30-е место среди регионов по объему госдолга на 1 ноября 2026 года, в октябре Волгоградская область занимала 26-е место.