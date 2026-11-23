Основной вклад внесло снижение государственного долга самого региона: он уменьшился на 4,43 млрд руб., с 58,53 млрд руб. до 54,10 млрд руб. При этом изменилась сама структура обязательств. Объем бюджетных кредитов региона сократился на 5,88 млрд руб. — до 34,75 млрд руб., тогда как банковские кредиты выросли на 1,45 млрд руб., до 19,35 млрд руб.