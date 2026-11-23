По версии следствия, адвокат обманул подсудимого, пообещав ему посодействовать в назначении более мягкого наказания. Он получил от подзащитного 4,5 млн руб. Довести до конца свой умысел на мошенничество адвокат не смог по независящим от него обстоятельствам, так как его задержали.