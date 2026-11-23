В Самаре адвоката подозревают в мошенничестве на 4,5 млн рублей
В Самаре следователями возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, который подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
По версии следствия, адвокат обманул подсудимого, пообещав ему посодействовать в назначении более мягкого наказания. Он получил от подзащитного 4,5 млн руб. Довести до конца свой умысел на мошенничество адвокат не смог по независящим от него обстоятельствам, так как его задержали.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.