В Оренбуржье мужчина обвиняется в применении насилия в отношении правоохранителя
В Переволоцком районе прокуратура утвердила обвинение в отношении 39-летнего мужчины по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
По версии следствия, в октябре этого года сотрудники госавтоинспекции задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Произошло это в районе ул. Центральной села Зубочистка Вторая Переволоцкого района.
Во время составления административного материала водитель не согласился с действиями сотрудников полиции, оскорбил их, а потом попытался покинуть место преступления. В отношении правоохранителя он применил насилие, однако мужчину задержали.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.