В Переволоцком районе прокуратура утвердила обвинение в отношении 39-летнего мужчины по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.