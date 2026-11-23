Саратовская область вошла в тройку антилидеров по муниципальному долгу
Районы и облцентр должны 18,9 млрд рублей
Саратовская область заняла третье место в России по объему муниципального долга. По данным на 1 ноября 2026 года, опубликованным Министерством финансов РФ, госдолг региона сократился до 41,96 млрд руб.
За прошедший месяц показатель уменьшился на 2,7 млрд руб. (с 44,66 млрд руб.). На данный момент обязательства региона полностью состоят из бюджетных кредитов.
В противовес снижению регионального долга задолженность муниципальных образований продолжает расти. За последний месяц она увеличилась на 4,29 млн руб. и достигла 18,897 млрд руб. Структура долга включает 15,52 млрд руб. банковских займов и 3,375 млрд руб. бюджетных кредитов, при этом основной объем долга приходится на Саратов.
Регион расположился на третьем месте по объему госдолга муниципалитетов вместе с Татарстаном (25 млрд руб.) и Московской областью (27,7 млрд руб.).