В противовес снижению регионального долга задолженность муниципальных образований продолжает расти. За последний месяц она увеличилась на 4,29 млн руб. и достигла 18,897 млрд руб. Структура долга включает 15,52 млрд руб. банковских займов и 3,375 млрд руб. бюджетных кредитов, при этом основной объем долга приходится на Саратов.