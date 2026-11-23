По прогнозу синоптиков, в начале недели в Причерноморье дневная температура составит +11…+16 градусов. В низовьях Волги, Дона и регионах Кавказа воздух прогреется до +8…+13 градусов. Затем на юг начнут поступать более холодные воздушные массы, из-за чего температура снизится на 5–6 градусов.