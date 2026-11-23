Температура воздуха на Кубани снизится на 6 градусов в середине недели
На Кубани 25 ноября ожидается похолодание: дневная температура воздуха снизится на 5–6 градусов после аномально теплого начала недели. Холодные воздушные массы придут на юг России в середине недели. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
По прогнозу синоптиков, в начале недели в Причерноморье дневная температура составит +11…+16 градусов. В низовьях Волги, Дона и регионах Кавказа воздух прогреется до +8…+13 градусов. Затем на юг начнут поступать более холодные воздушные массы, из-за чего температура снизится на 5–6 градусов.
По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в понедельник в краевой столице ожидается преимущественно погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +14 градусов.
В целом по Краснодарскому краю местами прогнозируют небольшой дождь. Днем и вечером в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с, в горах — до 22–27 м/с. В юго-восточных предгорных районах температура воздуха составит +9…+14 градусов, в горных районах — от 0 до +5 градусов.
На черноморском побережье ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер южной четверти будет усиливаться до 22 м/с. Днем воздух прогреется до +16 градусов.
По прогнозу центра «Фобос», похолодание затронет не только Краснодарский край, но и другие регионы юга России. Снижение дневной температуры на 5–6 градусов ожидается после теплого начала рабочей недели.