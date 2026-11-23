На Кубани приставы добились сноса самовольной постройки на сельхозземлях
В Кущевском районе суд постановил снести самовольную постройку, возведенную на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП Краснодарского края.
По данным ведомства, неэксплуатируемое здание не соответствовало градостроительным нормам и было признано самовольной постройкой. Приставы вручали должнику требования о сносе, взыскали исполнительский сбор и составили протокол об административном правонарушении по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение требования неимущественного характера из исполнительного документа).
После этого пристав обратился в суд с заявлением об изменении способа исполнения решения. Определение суда вступило в законную силу, к демонтажу привлекли специализированную организацию.
Перед передачей подрядчику здание освободили от посторонних предметов и опечатали. Отмечается, что расходы на демонтаж будут взысканы с должника.