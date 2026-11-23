По данным ведомства, неэксплуатируемое здание не соответствовало градостроительным нормам и было признано самовольной постройкой. Приставы вручали должнику требования о сносе, взыскали исполнительский сбор и составили протокол об административном правонарушении по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение требования неимущественного характера из исполнительного документа).