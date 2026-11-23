В Челябинской области ввели выплаты бизнесу за ущерб от терактов
Ранее аналогичный регламент действовал исключительно в отношении физических лиц
Правительство Челябинской области утвердило порядок предоставления единовременной финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, чье имущество было утрачено в результате террористического акта либо при его пресечении. Ранее в регионе аналогичный регламент действовал исключительно в отношении физических лиц (постановление № 402-П от июня 2026 года), новый нормативный акт вводит отдельный механизм для бизнеса.
Финансовая помощь носит разовый характер и оказывается независимо от факта и объемов страховых выплат. Конкретный размер компенсаций определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1928 за счет ассигнований федерального бюджета. Для получения господдержки заявители должны документально подтвердить право собственности на утраченное имущество и предоставить процессуальный документ следствия или суда о признании потерпевшим по ст. 205 УК РФ (теракт) либо пострадавшим при мероприятиях по его ликвидации. Порядком также установлены требования к контрагентам: они не должны фигурировать в перечнях причастных к экстремизму или терроризму, санкционных списках Совбеза ООН, а также иметь статус иностранного агента.
Сбор и проверку заявлений проводят профильные региональные ведомства, решение о предоставлении выплат принимается в течение 20 рабочих дней, после чего заявителя уведомляют в течение пяти дней. Средства перечисляются на счета бизнеса в течение 15 календарных дней после поступления федерального финансирования. Координацию работы и свод данных для последующего направления единой заявки в МЧС России осуществляет Министерство общественной безопасности Челябинской области.