Финансовая помощь носит разовый характер и оказывается независимо от факта и объемов страховых выплат. Конкретный размер компенсаций определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1928 за счет ассигнований федерального бюджета. Для получения господдержки заявители должны документально подтвердить право собственности на утраченное имущество и предоставить процессуальный документ следствия или суда о признании потерпевшим по ст. 205 УК РФ (теракт) либо пострадавшим при мероприятиях по его ликвидации. Порядком также установлены требования к контрагентам: они не должны фигурировать в перечнях причастных к экстремизму или терроризму, санкционных списках Совбеза ООН, а также иметь статус иностранного агента.