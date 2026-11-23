Краснодарский край занял 21-е место в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. Среднедушевой доход жителей Кубани составил 78,5 тыс. руб. в месяц, а показатель соотношения доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг достиг 2,8. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования.