Кубань заняла 21-е место в рейтинге регионов по доходам
Краснодарский край занял 21-е место в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. Среднедушевой доход жителей Кубани составил 78,5 тыс. руб. в месяц, а показатель соотношения доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг достиг 2,8. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования.
При составлении рейтинга эксперты сравнили среднедушевые доходы жителей регионов со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Такой показатель позволяет оценить покупательную способность населения с учетом региональных цен.
По данным исследования, реальные денежные доходы жителей Краснодарского края за год выросли на 4,1%. Соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора в регионе составило 2,8.
Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 6,3. На втором месте расположилась Чукотка с результатом 5,5, на третьем — Ненецкий автономный округ (5,4). В пятерку лидеров также вошли Магаданская область (4,6) и Москва (4).
Последние позиции рейтинга заняли Ингушетия (1,2), Карачаево-Черкесия и Тыва (по 1,5), Ставропольский край (1,7) и Республика Алтай (1,8).