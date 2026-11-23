«Кузбасс» обыграл в гостях московское «Динамо» со счетом 3:2. После первого тайма гости уступали (1:2), но во втором сумели переломить ход игры. «Нам пришлось изрядно побегать, проделать много черновой работы, чтобы успевать за скоростными игроками “Динамо”»,— заметил после матча главный тренер кемеровчан Иван Максимов. «Байкальские Соколы» на выезде были сильнее казанского клуба «Ак Барс—Ракета» (4:1).