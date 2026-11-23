«Кузбасс» и «Байкальские Соколы» одержали победы в чемпионате по хоккею с мячом
Кемеровский «Кузбасс» и иркутские «Байкальские Соколы» остались в числе лидеров чемпионата российской Суперлиги по хоккею с мячом после матчей пятого тура. Они состоялись в минувшие выходные.
«Кузбасс» обыграл в гостях московское «Динамо» со счетом 3:2. После первого тайма гости уступали (1:2), но во втором сумели переломить ход игры. «Нам пришлось изрядно побегать, проделать много черновой работы, чтобы успевать за скоростными игроками “Динамо”»,— заметил после матча главный тренер кемеровчан Иван Максимов. «Байкальские Соколы» на выезде были сильнее казанского клуба «Ак Барс—Ракета» (4:1).
Очередную победу одержал и «Енисей». На этот раз над первоуральским клубом «СКА—Уральский Трубник» (6:3). Две другие сибирские команды Суперлиги потерпели поражения. Абаканские «Саяны» уступили кировской «Родине» (3:6), а новосибирский «Сибсельмаш» — архангельскому «Воднику» (2:3), пропустив два решающих мяча в последней десятиминутке.