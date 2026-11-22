В Северском районе ликвидируют последствия ночной атаки БПЛА. В ночь с 21 на 22 ноября налету украинских беспилотников подвергся поселок городского типа Афипский. В результате падения обломков пострадал жилой фонд: 17 частных и два многоквартирных дома. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.