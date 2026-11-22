В поселке Афипском обломки БПЛА повредили 17 частных и два многоквартирных дома
В Северском районе ликвидируют последствия ночной атаки БПЛА. В ночь с 21 на 22 ноября налету украинских беспилотников подвергся поселок городского типа Афипский. В результате падения обломков пострадал жилой фонд: 17 частных и два многоквартирных дома. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Уточняется, что на местах происшествия весь день работали оценочные комиссии. Специалисты зафиксировали повреждения кровель и остекления в частных домовладениях, а также разбитые окна в семи квартирах многоэтажек.
Как ранее писал «Ъ-Кубань, в Краснодарском крае в результате падения обломков украинских беспилотников пострадали пять человек: четверо жителей пгт Афипского и один житель станицы Медведовской. В ночь на 22 ноября над Кубанью, Крымом и другими регионами России уничтожили и перехватили 170 БПЛА.