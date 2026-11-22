Глава СК РФ взял на контроль проверку состояния моста в кубанском ауле
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание представить доклад о результатах проверочных мероприятий по факту ненадлежащего состояния транспортной инфраструктуры в ауле Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Поводом для вмешательства ведомства стало обращение граждан, опубликованное в социальных сетях. Жители сообщили об аварийном состоянии автомобильного моста, являющегося ключевой дорогой в населенный пункт: элементы конструкции, разрушаются, а опоры подвергаются регулярному подмыву. По словам местных жителей, сложившаяся ситуация делает небезопасным проезд любого транспорта, в том числе машин экстренных служб.
По данному факту следственным управлением СК России по Краснодарскому краю была инициирована процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СК России Александру Нихаеву доложить о ходе проверки и принимаемых мерах по обеспечению права граждан на безопасную и качественную транспортную инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по жалобе жителя Краснодара. В своем обращении пенсионер сообщил, что городская администрация требует снести частный дом, который семья приобрела с помощью материнского капитала и ипотеки.