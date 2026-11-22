Поводом для вмешательства ведомства стало обращение граждан, опубликованное в социальных сетях. Жители сообщили об аварийном состоянии автомобильного моста, являющегося ключевой дорогой в населенный пункт: элементы конструкции, разрушаются, а опоры подвергаются регулярному подмыву. По словам местных жителей, сложившаяся ситуация делает небезопасным проезд любого транспорта, в том числе машин экстренных служб.