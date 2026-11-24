По его словам, в последнее время срок принятия решений постепенно увеличивается, что отражает более взвешенный и осторожный подход арендаторов и покупателей к инвестициям. В целях оптимизации расходов арендаторы все чаще рассматривают более компактные офисы, соответствующие текущему масштабу и задачам бизнеса, а также пересматривают организацию работы с учетом возможностей гибридного формата. Кроме того, сокращение капитальных затрат трансформирует требования к офисным помещениям: наряду с арендной ставкой арендаторы учитывают дополнительные расходы на подготовку помещения к въезду и отдают приоритет объектам с готовой отделкой, позволяющим приступить к работе без проведения дополнительных работ.