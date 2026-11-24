Бизнес-центры отложили ввод на следующий год
Коммерческая недвижимость
Объем ввода офисных площадей в Петербурге по итогам 2026 года может составить около 40 тыс. кв. м — менее половины от показателя, который ожидался в начале года (100 тыс. кв. м). Такая корректировка обусловлена тем, что ряд девелоперов пересмотрел сроки реализации проектов и перенес сдачу объектов на 2027 год. В результате на следующий год в городе запланирован ввод 129 тыс. кв. м качественных офисных площадей.
Такие данные приводят аналитики компании Nikoliers. Как отметили в компании, из общего объема ввода в 2027 году большую часть составят офисы под аренду — 61,5 тыс. кв. м (48%). Еще около 43 тыс. кв. м (33%) будут предлагать к продаже. Среди бизнес-центров, которые могут выйти на рынок в 2027 году,— «Императорская карточная фабрика», «Холландер», «Орими Центр», «Кантемировский».
Эксперты Nikoliers ожидают, что вакантность рынка офисной недвижимости Петербурга на начало 2027 года может находиться в диапазоне 7–7,5% из-за сохраняющейся сдержанной деловой активности в условиях экономической неопределенности. В связи с этим конкуренция за арендаторов может усилиться: собственникам отдельных объектов потребуется повысить гибкость при согласовании коммерческих условий, чтобы сохранить привлекательность своих площадок.
«Несмотря на то что вакантность в октябре 2026 года достигла 6,2% (+2,3 п. п. год к году), такой рост не свидетельствует о снижении интереса к офисам,— комментирует Алексей Петров, заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers.— Компании продолжают решать задачи размещения бизнеса, уделяя все больше внимания эффективности использования площадей, коммерческим условиям и затратам на подготовку офиса к въезду. К тому же скорость заполнения новых качественных площадей будет во многом зависеть от локации и качества объекта».
По его словам, в последнее время срок принятия решений постепенно увеличивается, что отражает более взвешенный и осторожный подход арендаторов и покупателей к инвестициям. В целях оптимизации расходов арендаторы все чаще рассматривают более компактные офисы, соответствующие текущему масштабу и задачам бизнеса, а также пересматривают организацию работы с учетом возможностей гибридного формата. Кроме того, сокращение капитальных затрат трансформирует требования к офисным помещениям: наряду с арендной ставкой арендаторы учитывают дополнительные расходы на подготовку помещения к въезду и отдают приоритет объектам с готовой отделкой, позволяющим приступить к работе без проведения дополнительных работ.
Традиционная модель аренды офисов остается доминирующей на рынке Санкт-Петербурга и занимает примерно 75% (более 100 тыс. кв. м) в общей структуре сделок за девять месяцев 2026 года (136 тыс. кв. м). Среди ключевых арендных сделок года — аренда 3,5 тыс. кв. м в БЦ «Звенигородский» сетью сервисных офисов ASPACE и 2,7 тыс. кв. м в БЦ «Аэроплаза» селлером бытовой техники и электроники giper.fm. Сегмент купли-продажи также демонстрирует активность: в этом году владелец сети «Булочных Ф. Вольчека» приобрел особняк Шопена площадью 1,9 тыс. кв. м на Васильевском острове, а АО «АльфаСтрахование» заключило сделку по покупке пятиэтажного БЦ Green Yard площадью 8,4 тыс. кв. м.
В период с 2023 по 2025 год главным драйвером спроса на офисном рынке Санкт-Петербурга выступал IT-сектор. Однако, по предварительным данным Nikoliers, в 2026 году лидерство может перейти к сегменту «Профессиональные услуги»: по итогам первых трех кварталов его доля достигла 36% от ключевого объема спроса. Среди значимых сделок года — приобретение ВШЭ здания бывшего Канатного цеха площадью 21,7 тыс. кв. м, а также аренда консалтинговой компанией свыше 1 тыс. кв. м в БЦ «Призма-Центр» в Центральном районе. IT-сектор опустился на вторую позицию с долей 21%, замыкает тройку лидеров производственный сектор — на его долю приходится 16% спроса.
На конец 2026 года офисный рынок в Петербурге демонстрирует разноплановую динамику арендных ставок в зависимости от класса объектов. На начало октября средняя ставка аренды в БЦ класса А достигла 2516 рублей за квадратный метр в месяц (+6% с начала 2026 года). Рост показателя в большей степени носит технический характер и связан с высвобождением на рынок качественных помещений с высокими запрашиваемыми ставками. В сегменте класса B, напротив, средневзвешенная ставка за девять месяцев снизилась на 2% и составила 1850 рублей за квадратный метр. Такая динамика обусловлена более сдержанным спросом со стороны арендаторов.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 16