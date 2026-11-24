«Велнес-зона в высококлассном жилом комплексе — это инструмент, который, с одной стороны, обеспечивает резидентам сервис шаговой доступности, с другой — при неправильной концепции может стать источником лишнего потока людей,— говорит Ольга Широкова, партнер NF Group.— Крупные велнес-форматы могут как создавать дополнительную шумовую нагрузку на жилой проект, так и формировать спрос на значительное число парковочных мест. Подобные точки притяжения могут быть экономически выгодны соседним бизнесам, крупным жилым кварталам и удаленным локациям с дефицитом инфраструктурного разнообразия. Однако в премиальном жилье такая инфраструктура может неоднозначно влиять на проект, поэтому концепция в таких случаях должна предусматривать механизмы регулирования потоков: соблюдение соразмерности нагрузки формату комплекса, повышение класса объекта и стоимости услуг либо существенное сокращение единовременной вместимости».