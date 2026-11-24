Велнес-операторы наращивают долю аренды
Инфраструктурный ритейл
Велнес-проекты формируют 36% от общей площади инфраструктурного ритейла в составе жилых комплексов высокого класса Москвы. В Санкт-Петербурге на велнес-операторов приходится 30%.
За последние два года объем таких площадей в столицах увеличился на 20 и 60% соответственно. При этом в Москве наиболее распространенным велнес-форматом являются фитнес-центры (54% в общей структуре площадей), в Петербурге — салоны красоты (27%).
Такие данные приводит NF Group. Велнес-операторы — одна из наиболее распространенных категорий арендаторов инфраструктуры жилых объектов высокого класса в обеих столицах. Такая инфраструктура объединяет услуги красоты, здоровья и спорта для резидентов в шаговой доступности. Небольшие проекты обычно не формируют значительный поток посетителей, тогда как крупные фитнес-центры и акватермальные комплексы могут привлекать внешнюю аудиторию, увеличивая нагрузку на жилой комплекс. Поэтому их формат, расположение и условия доступа необходимо определять на этапе разработки концепции ЖК с учетом приватности и комфорта жителей.
Различия между городами во многом связаны с масштабом застройки: московские жилые проекты, как правило, крупнее и располагают большим объемом коммерческих помещений, тогда как петербургские ЖК чаще имеют камерный характер и ограниченный объем коммерческих площадей.
Как отмечают в NF Group, в городах наблюдаются и структурные различия в составе велнес-арендаторов. В Москве основную долю предложения формируют фитнес-центры (54%). На салоны красоты приходится 21% от общего объема площадей, на медицинскую косметологию — 11%. Оставшиеся площади занимают медицинские услуги, фитнес-студии, спа-салоны и бассейны.
В Петербурге структура операторов более равномерна: на салоны красоты приходится 27%, на медицинские услуги — 24%, на фитнес-студии — 16%, на медицинскую косметологию — 15%. Доля фитнес-центров составляет лишь 6%, при этом широко представлены компактные студии пилатеса, растяжки и других направлений. Оставшуюся долю предложения формируют фитнес-залы, спа-салоны, косметологические проекты и бассейны.
В обоих городах широко представлены ЖК с термальными и спа-комплексами клубного, камерного формата, доступными только жителям. В Москве это, например, фитнес-центры с бассейнами и спа-зонами в ЖК «Лаврушинский» и «Тургенев». В Петербурге — велнес-центр с тренажерным залом, бассейном и спа в клубном доме «Особняк Кушелева-Безбородко» и приватное спа-пространство в ЖК iD Moskovskiy.
«Велнес-зона в высококлассном жилом комплексе — это инструмент, который, с одной стороны, обеспечивает резидентам сервис шаговой доступности, с другой — при неправильной концепции может стать источником лишнего потока людей,— говорит Ольга Широкова, партнер NF Group.— Крупные велнес-форматы могут как создавать дополнительную шумовую нагрузку на жилой проект, так и формировать спрос на значительное число парковочных мест. Подобные точки притяжения могут быть экономически выгодны соседним бизнесам, крупным жилым кварталам и удаленным локациям с дефицитом инфраструктурного разнообразия. Однако в премиальном жилье такая инфраструктура может неоднозначно влиять на проект, поэтому концепция в таких случаях должна предусматривать механизмы регулирования потоков: соблюдение соразмерности нагрузки формату комплекса, повышение класса объекта и стоимости услуг либо существенное сокращение единовременной вместимости».
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 15