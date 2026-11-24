Объем инвестиций в земельные участки по итогу трех кварталов 2026 года продолжил динамичный рост и составил 58,5 млрд рублей (+64,1% год к году). В общем объеме земельных сделок России (284,5 млрд рублей) доля региона выросла до 20% (+7 п. п. год к году). С начала года проведено 26 крупных транзакций суммарно на 341 га. Эксперты Nikoliers отмечают высокую активность в части инвестиций в земельные участки под жилое строительство с масштабным чеком. На приобретенных площадках под потенциальное жилье (94% инвестиций) девелоперы планируют возведение около 2 млн кв. м недвижимости. Среди крупных сделок: приобретение новой девелоперской компанией «Геометрия» у «Группы ЛСР» 2,2 га на Петровском острове, подписание предварительного договора между РСТИ и ГК «ПИК» на 5,34 га на Шкиперском протоке и продажа ЦДС краснодарскому застройщику ССК проекта жилой застройки в Янино на 53 га. Все три сделки входят в топ-10 по объему инвестиций в земельные участки Санкт-Петербурга и Ленинградской области за историю наблюдений.