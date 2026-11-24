Инвестиции выросли в полтора раза
Капиталовложения
По итогам трех кварталов 2026 года общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и площадки под девелопмент Петербургской агломерации превысил 115 млрд рублей, из которых 57 млрд пришлось на коммерческую недвижимость и 58,5 млрд — на земельные участки. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 57%. Лидирующие сегменты коммерческой недвижимости — складской (36% инвестиций), офисный (25%) и гостиничный (23%), подсчитали в компании Nikoliers.
При этом на рынке продолжается динамичный рост вложений в землю: 94% инвестиций традиционно направлены в площадки под перспективную реализацию жилых проектов. По прогнозам экспертов Nikoliers, суммарный объем инвестиций в коммерческую недвижимость и площадки под девелопмент Санкт-Петербурга и области по итогам 2026 года может достичь 140 млрд рублей.
По итогам девяти месяцев, индустриальная недвижимость обеспечила основную долю вложений — 36%, или 20,6 млрд рублей (+70% год к году). На Петербург и область приходится около 0,24 млн кв. м складских площадей из суммарно около 2 млн кв. м, приобретенных АО «Управляющая компания „Белая скала"» в рамках тендера бывших активов Raven Russia. Еще 25% инвестиций, или 14,3 млрд рублей (+99,6% год к году), направлены в офисы. Топ-3 офисных сделок с начала 2026 года: БЦ Kellermann Center (26,9 тыс. кв. м, входил в портфель экс-активов Raven), приобретение инвестиционно-девелоперской компанией частично по схеме sale & leaseback БЦ «Аполло» (8,4 тыс. кв. м) у ГК «ЦДС» и продажа группой «Эталон» БЦ на Богатырском проспекте, 3, корп. 3 (11,5 тыс. кв. м), в пользу ООО «БСК 88» также по S&L — девелоперы повышают эффективность операционной модели.
Сектор гостиничной недвижимости замыкает тройку лидеров по объему инвестиций — 23%, или 13 млрд рублей (+95,3% год к году). С января по сентябрь 2026 года эксперты Nikoliers зафиксировали пять сделок общей площадью 88,3 тыс. кв. м. Крупнейшие — приобретение «Группой ЛСР» у частных инвесторов пятизвездочного отеля «Domina Пулково» и продажа структурами Газпромбанка в пользу АО «Старт Инвест» здания перспективного отеля на Марсовом поле, 1. Меньше чем за год инвестиции в гостиницы Санкт-Петербурга выросли почти в два раза (8 млрд рублей по итогу 2025 года против 13 млрд с начала 2026 года) на фоне охлаждения интереса к сегменту в России в целом. В результате за первые три квартала 2026 года регион аккумулировал 41% вложений в приобретение отелей по стране.
Объем инвестиций в земельные участки по итогу трех кварталов 2026 года продолжил динамичный рост и составил 58,5 млрд рублей (+64,1% год к году). В общем объеме земельных сделок России (284,5 млрд рублей) доля региона выросла до 20% (+7 п. п. год к году). С начала года проведено 26 крупных транзакций суммарно на 341 га. Эксперты Nikoliers отмечают высокую активность в части инвестиций в земельные участки под жилое строительство с масштабным чеком. На приобретенных площадках под потенциальное жилье (94% инвестиций) девелоперы планируют возведение около 2 млн кв. м недвижимости. Среди крупных сделок: приобретение новой девелоперской компанией «Геометрия» у «Группы ЛСР» 2,2 га на Петровском острове, подписание предварительного договора между РСТИ и ГК «ПИК» на 5,34 га на Шкиперском протоке и продажа ЦДС краснодарскому застройщику ССК проекта жилой застройки в Янино на 53 га. Все три сделки входят в топ-10 по объему инвестиций в земельные участки Санкт-Петербурга и Ленинградской области за историю наблюдений.
По типу продавца денежная структура сделок в основном сформирована за счет девелоперов (83%) и land-девелоперов / частных инвесторов (12%). Покупателями выступили три группы: девелоперы (84% денежного объема инвестиций), банковские структуры (9%), land-девелоперы / частные инвесторы (7%).
«Рынок проходит фазу структурной перестройки и адаптации. Давление на экономику проектов сохраняют длительный период высокой ключевой ставки, ужесточение параметров льготного кредитования, рост строительной себестоимости и затрат на проектное финансирование, удлинение сроков реализации, а также увеличение налоговой и социальной нагрузки. Маржинальность проектов все в большей степени определяется точностью входа в проект — выбором площадки, сбалансированностью технико-экономических показателей, качеством финансовой модели и соответствием квартирографии структуре платежеспособного спроса. Мы фиксируем устойчиво высокий интерес девелоперов к земельным участкам в Санкт-Петербурге с согласованной исходно-разрешительной документацией, обеспечивающей возможность реализации проектов жилья более высоких классов»,— комментирует Антон Орлов, директор департамента земельного развития и инвестиционных проектов Санкт-Петербурга Nikoliers.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 15