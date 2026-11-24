Бизнес-партнер TrendAgent в Санкт-Петербурге Вера Голубева полагает, что внешний облик сегодня влияет на спрос сильнее, чем пять-семь лет назад, но это не «красота ради красоты». «Покупатель смотрит на фасад как на сигнал качества: если дом выглядит дешево, он подозревает такие же инженерию, дворы и сервис. В масс-маркете значение имеют понятный современный объем, нормальные входные группы и двор без машин; "архитектурный жест" сам по себе редко окупает премию. В комфорт- и бизнес-классе фасад, ритм окон, материалы и благоустройство уже входят в чек-лист наравне с планировками и локацией»,— перечисляет госпожа Голубева. К ключевым тенденциям современного домостроения она относит спокойную современную эстетику вместо декоративного «историзма», работу с первым этажом и улицей, сокращение однотипных «свечек», больше квартальной логики. «При этом в Петербурге спрос все еще жестко завязан на транспорт и цену: красивый дом в неудобной локации проигрывает скромному у метро»,— настаивает она.