Фасад выходит на передний план
Архитектура
За последнее десятилетие архитектура жилых новостроек заметно изменилась. Особенно хорошо эта эволюция прослеживается в массовом сегменте: на смену типовым и зачастую однообразным решениям приходят проекты с выразительными фасадами, интересной пластикой и индивидуальным архитектурным обликом. Для покупателя внешний облик здания за последние годы вышел в число важных факторов, влияющих на принятие решения о покупке квартиры, говорят эксперты.
Участники рынка констатируют: архитектура — это не просто облик, а инструмент создания добавленной стоимости как в жилой, так и в коммерческой недвижимости. «Она создает эмоциональный отклик, а это сразу становится конкурентным преимуществом. Более того, именно уникальность объекта оправдывает для покупателя стоимость, а в высокобюджетном сегменте — авторские проекты покупают "в коллекцию",— объясняет основатель и генеральный директор архитектурного бюро Futura-Architects Олег Манов.— И так было всегда. Достаточно вспомнить комплекс зданий страхового общества "Россия" в Москве или Толстовский дом в Петербурге. Даже 125 лет назад покупатели готовы были переплачивать за прогрессивный облик, выделяющийся на общем фоне».
Бизнес-партнер TrendAgent в Санкт-Петербурге Вера Голубева полагает, что внешний облик сегодня влияет на спрос сильнее, чем пять-семь лет назад, но это не «красота ради красоты». «Покупатель смотрит на фасад как на сигнал качества: если дом выглядит дешево, он подозревает такие же инженерию, дворы и сервис. В масс-маркете значение имеют понятный современный объем, нормальные входные группы и двор без машин; "архитектурный жест" сам по себе редко окупает премию. В комфорт- и бизнес-классе фасад, ритм окон, материалы и благоустройство уже входят в чек-лист наравне с планировками и локацией»,— перечисляет госпожа Голубева. К ключевым тенденциям современного домостроения она относит спокойную современную эстетику вместо декоративного «историзма», работу с первым этажом и улицей, сокращение однотипных «свечек», больше квартальной логики. «При этом в Петербурге спрос все еще жестко завязан на транспорт и цену: красивый дом в неудобной локации проигрывает скромному у метро»,— настаивает она.
Конкуренция заставляет
Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», добавляет, что покупатели сегодня в принципе ожидают хорошего архитектурного исполнения. «Дорожающий квадратный метр сам по себе, а также рост доли предложения в более высоком ценовом сегменте усиливают конкуренцию. И фактически это ускоряет развитие обликов новых проектов. В Петербурге есть хорошая практика с градсоветом и согласованием архитектурных обликов на коллегиях. Поэтому девелоперы привлекают к работе над проектами крупных архитекторов, которые точно знают, как должен выглядеть дом в той или иной локации. В свою очередь, имена архитекторов все чаще становятся узнаваемыми уже среди покупателей»,— говорит он.
При этом господин Софронов указывает на ключевую роль в создании облика здания именно заказчика. «Девелопер формирует задание, участвует в процессе и исходит из реальности финансовой модели проектов нового строительства. Более того, именно заказчик в лице девелопера нередко инициирует пересмотр архитектурной концепции для приобретенных, но прошедших ранее все согласования проектов. Если таковой находился в режиме ожидания несколько лет, после чего сменил владельца, необходимо обновление. Мы делали так несколько раз, с серьезным пересмотром квартирографии и этажности в пользу укрупнения первой и уменьшения последней»,— рассказывает он. Эксперт считает, что девелоперы сейчас мыслят гораздо более широким набором категорий, где продукт — это большая совокупность, в которой архитектура — архиважная часть.
Ольга Газеева, заместитель генерального директора по развитию Fizika Development, согласна с коллегой: «Безусловно, архитектура редко становится главным критерием при выборе квартиры: для покупателя по-прежнему важны расположение, стоимость, планировка и инфраструктура. Однако внешний облик дома играет существенную роль в восприятии проекта в целом. Поэтому стремление девелоперов использовать панорамное остекление, разнообразные отделочные материалы, создавать более сложные и фактурные фасады, проектировать террасы можно только приветствовать».
По ее словам, отдельного внимания заслуживают проекты, реализуемые в границах исторической застройки. Здесь перед архитекторами стоит более сложная задача: создать современное здание с собственным характером, которое при этом будет гармонично вписано в окружающую историческую застройку, не вызывая визуального диссонанса.
Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group, говорит, что застройщики уходят от типовой застройки с однообразными фасадами и обезличенной архитектурой. «Среди актуальных трендов — интеграция архитектуры в природный и городской контекст. Растет внимание к фактуре и долговечности материалов: все чаще используются натуральный камень, дерево, клинкерный кирпич и керамика. Цветовые решения зависят от сегмента. В комфорт-классе чаще встречаются более яркие оттенки, тогда как в проектах высокого класса преобладает сдержанная палитра: бежевые, серые, охристые и приглушенно-голубые тона, природные цвета и сложные текстуры»,— перечисляет он, обращая внимание, что, создавая проект, застройщики учитывают не только эстетику решений, но и то, как эти решения покажут себя в эксплуатации. Так, для петербургского климата наиболее удачны материалы, устойчивые к перепадам температур, высокой влажности и ветровым нагрузкам.
Максим Жабин, директор по развитию ГК «Едино», в отличие от коллег, более скептичен при оценке влияния архитектуры на скорость продаж. Он считает, что в жилом проекте она «продает» лишь до того момента, пока не разрушает экономику строительства и последующей эксплуатации. «Безнадежно устарели две крайности: псевдоисторизм, который пытается притвориться старым Петербургом, и безликая коробка без соразмерного человеку масштаба. При этом громкий архитектурный жест в жилье выдыхается еще быстрее, а расплачивается за него житель в ежемесячной квитанции, когда управляющая компания начинает мыть сложные стеклянные плоскости, чинить нестандартные узлы примыкания и менять заказные фасадные элементы»,— предостерегает эксперт.
Зарубежные звезды
В комфорт-классе застройщики чаще опираются на собственные проектные институты и проверенные решения. В сегментах «бизнес» и «элита» более востребована авторская архитектура. Здесь застройщики чаще работают с именитыми архитекторами и бюро. «При этом определяющую роль играет не известность архитектора, а оригинальность концепции и индивидуальный почерк, позволяющие выделить проект на рынке»,— отмечает господин Мельников.
Александр Кравцов, основатель девелопера «Геометрия», полагает, что авторская архитектура формирует индивидуальность и характер проекта, а также подчеркивает его статус. «При этом перед архитектором стоит сразу несколько задач. С одной стороны, учитывая задачи и пожелания девелопера, нужно создать выразительное, узнаваемое здание, которое будет привлекать внимание и формировать комфортную визуальную среду для всех горожан. С другой, если речь идет об историческом центре,— органично вписать его в существующую застройку»,— делится он мнением.
По словам эксперта, покупатели всегда обращают внимание на внешний облик жилых комплексов — архитектура является неотъемлемой частью ценности недвижимости. «Если первая тройка предпочтений при выборе квартиры непоколебима: цена, локация и транспортная доступность, то архитектуру дома можно смело поставить на четвертое или пятое место в зависимости от индивидуальной системы ценностей покупателя»,— уверен господин Кравцов
Мария Башанова, коммерческий директор компании «Стоун», отмечает, что привлечение известных архитекторов чаще становится частью позиционирования проектов высокого ценового сегмента. «В премиальном сегменте имя автора может выступать самостоятельным преимуществом и влиять на восприятие проекта покупателями. В массовом же сегменте сотрудничество с архитектурными бюро также востребовано, однако для покупателя обычно важнее итоговые характеристики проекта, чем известность конкретного архитектора,— считает она.— При этом я бы не стала отождествлять громкое имя с качеством архитектуры. Международное бюро может предложить яркую концепцию, но важно, насколько она учитывает местный контекст, строительные нормативы, экономику проекта и потребности будущих жителей. Архитектурное решение должно работать не только как визуальный образ, но и как часть функциональной и экономически обоснованной среды».
Ольга Газеева говорит, что практика привлечения известных архитекторов по-прежнему востребована, особенно в высоких сегментах недвижимости. «Если в 2010-х годах особым престижем считалось сотрудничество с зарубежными звездами, такими, например, как Рикардо Бофилл, то сегодня российская архитектурная школа ничем не уступает, а зачастую превосходит зарубежных коллег»,— уверена она.
Олег Манов замечает, что в Москве сейчас есть интерес к зарубежным архитекторам. «При создании высокобюджетного проекта в столице девелоперы могут устроить своеобразный конкурс: заказать четыре-пять, а иногда и семь концепций у разных архитектурных бюро, в том числе зарубежных. В Петербурге все немного иначе — зарубежных архитекторов сейчас практически нет. Это связано прежде всего с особенностями проектирования и согласования объектов — петербургский архитектор лучше знает, что здесь может появиться, а что точно никогда не одобрят. И запросы у девелоперов сдержаннее, чем в Москве. На первом этапе проработки концепции многие действительно хотят выделиться, но в итоге выбирают очень взвешенные решения»,— рассказывает господин Манов.
«Иностранный архитектор ради громкого имени, по ощущениям,— уходящая практика. В Петербурге, к счастью, есть свои яркие имена, и мы рады, что можем работать с известными студиями и этими специалистами»,— высказывает мнение господин Софронов.
Господин Жабин полагает, что с приглашением знаменитых архитекторов рынок заметно отрезвел. «Нарисовать выразительный фасад и посадить на участок работающую экономику — разные профессии. Если именитое бюро рисует корпус, где доля продаваемой площади к общей падает ниже рабочего коридора 0,78–0,85, проект уходит в минус еще на бумаге. Поэтому сильные российские бюро сегодня действительно пришли из премиума в бизнес-класс и в крупные проекты комфорт-класса, но девелопер ставит их в жесткую связку со своими продуктологами, инженерами и управляющей компанией с первого дня проектирования»,— напоминает эксперт.
«Доля проектов с участием мировых архитектурных звезд в Петербурге стремится к статистической погрешности и замкнута в штучном коллекционном сегменте. В остальных классах громкое иностранное имя на рендере не окупает ни стоимость контракта, ни потерю темпа на адаптации чертежей под российские строительные нормы. Покупателю проще объяснить отсутствие звездной фамилии на буклете, чем объяснять, почему при красивом фасаде течет кровля, сквозит входная группа или в квартире негде поставить шкаф»,— рассуждает господин Жабин.
В ближайшие годы, считает госпожа Башанова, развитие жилой архитектуры будет связано с поиском баланса между эстетикой, функциональностью и стоимостью. «Конкурентное преимущество получат проекты с узнаваемым, но не избыточным обликом, который учитывает окружающую застройку и сохраняет актуальность со временем»,— заключает она.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 14