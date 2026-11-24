В Курортном районе на первичном рынке в экспозиции находятся в основном апартаменты. Из классического жилья в районе строится только два жилых комплекса комфорт- и бизнес-класса. Один из них — Ranta Residence — стал первым жилым премиальным проектом в локации за долгое время. Он будет состоять из 14 четырехэтажных корпусов на 550 квартир. Первая очередь комплекса сдается в конце этого года, вторая — в первой половине 2027 года.