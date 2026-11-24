Будьте как дома
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Из-за отсутствия свободных участков в центре города фокус девелоперов премиальной недвижимости все больше смещается от привычных престижных локаций в исторических частях города к ближайшим пригородам, и Курортный район становится показательным примером, подтверждающим эту тенденцию.
Общую ситуацию на рынке премиальной недвижимости Петербурга эксперты определяют как «ограниченное предложение при стабильном спросе». На фоне понятного охлаждения покупательской активности в сегменте новостроек из-за ужесточения условий льготной ипотеки высокий сегмент держится лучше масс-маркета, что подтверждает положительная динамика роста цен.
Еще десять лет назад в Курортном районе, особенно дальше Белоострова, практически не строили ничего кроме коттеджей или сезонных объектов размещения. Основной причиной для этого была неразвитость транспортного сообщения с городом. С появлением Западного скоростного диаметра (ЗСД) и реконструкцией Приморского шоссе от Солнечного до Приветнинского время поездки в Курортный район из Петербурга значительно сократилось.
Исчерпание земельного банка традиционных элитных локаций Петербурга служит предпосылкой для расширения географии престижного жилого строительства. Удаленные территории, преимущественно вблизи зеленых зон, обеспечивают уединенность, скрывают от посторонних глаз, объясняют эксперты рынка недвижимости.
Побережье Финского залива давно застроено санаториями и апартаментами, так как из-за законодательных ограничений строить жилье здесь нельзя. Особенностями коммерческой недвижимости, к которой относятся такие объекты, являются невозможность получить постоянную регистрацию по месту жительства, отсутствие социальных объектов и большой поток арендаторов номерного фонда в высокий туристический сезон.
По данным КЦ «Петербургская недвижимость» (входит в Setl Group), за девять месяцев 2026 года объем экспозиции премиальной недвижимости в Петербурге был на 14% меньше прошлогоднего: в бизнес-классе вышло около 4 тыс. новых лотов, в элитном — около 2 тыс. Прирост цены в бизнес-классе составил 7% по сравнению с началом года и достиг 536 тыс. рублей за квадратный метр, в элитном — 13% (до 835 тыс. рублей).
В Курортном районе на первичном рынке в экспозиции находятся в основном апартаменты. Из классического жилья в районе строится только два жилых комплекса комфорт- и бизнес-класса. Один из них — Ranta Residence — стал первым жилым премиальным проектом в локации за долгое время. Он будет состоять из 14 четырехэтажных корпусов на 550 квартир. Первая очередь комплекса сдается в конце этого года, вторая — в первой половине 2027 года.
Как заметили специалисты, редкие примеры полноценного жилья в Курортном районе выделяются на общем фоне предложения гостиничных номеров и апартаментов за счет сочетания преимуществ загородной жизни (близость леса, тишина, экологичность) с городским комфортом.
Интерес к качественному жилью на природе подтверждается ростом цен на квартиры в единичных жилых проектах Курортного района. Так, в ЖК Ranta Residence средняя цена квадратного метра в январе — сентябре 2026 года достигла 468 тыс. рублей против 412 тыс. за тот же период прошлого года (прирост на 13%). По части лотов — особенно видовых — рост цен за тот же период превысил 20%.
Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, подтверждает, что Курортный район Санкт-Петербурга обладает привлекательностью для покупателей премиальной недвижимости. Близость Финского залива, природное окружение, развитая рекреационная инфраструктура и транспортная доступность дают возможность пользоваться преимуществами загородной жизни, не отказываясь от привычного уровня комфорта.
«На наш взгляд, классическое жилье в этой локации во многом ориентировано на покупателей, рассматривающих недвижимость в качестве второй резиденции: для отдыха в выходные дни и сезонного проживания. При этом важным преимуществом загородных ЖК становится наличие собственной инфраструктуры и профессионального управления, что доступно далеко не в каждом коттеджном поселке. Такой формат обеспечивает комфортную загородную жизнь без дополнительных забот, связанных с содержанием индивидуального дома и прилегающей территории»,— отмечает эксперт.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 13