Остановить маятник
Полицентризм
Жизнь почти каждого крупного города с его ежедневными маятниковыми миграциями и транспортными проблемами заставляет власти и бизнес уходить от идеи одного центра и создавать в районах новые точки притяжения. Для Петербурга, последние годы активно развивающегося вширь, это особенно актуально. Где в ближайшие годы могут появиться новые точки роста, выяснял корреспондент Guide Глеб Журавлев.
Для крупных городов, включая Санкт-Петербург, в последние годы характерно стремление к развитию полицентричности и концепции 15-минутного города. Эксперты говорят, что это связано с изменением поведенческих привычек: люди стремятся сократить время в дороге, а маятниковая миграция создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Поэтому при строительстве новых жилых кварталов за пределами центра девелоперы уделяют больше внимания развитию локальной инфраструктуры, включая магазины, спортивные и досуговые объекты, малоформатные торговые центры и стрит-ритейл.
Опоздали с центром
При этом, как отмечает Наталия Киреева, заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, в городе так и не сформировался свой «Сити» — деловой центр. Рынок офисной недвижимости Петербурга характеризуется преимущественно небольшими зданиями, многие из которых представляют собой объекты реконструкции. «Новое строительство крупных деловых кварталов представлено единичными примерами: "Невская ратуша", "Бизнес-парк Полюстрово", деловой квартал в Пулково. Еще один формируется в Лахте. Масштабы такого строительства несопоставимы с Москвой. Кроме того, помимо "Газпрома", в городе нет крупных компаний, которые могли бы занимать офисы сопоставимого формата»,— говорит она.
По подсчетам госпожи Киреевой, создание крупного делового центра потребовало бы поддержки властей, выделения участка площадью 25–50 га, развития инфраструктуры, обеспечения транспортной доступности и снятия ограничений по высотному строительству. На практике реализовать все эти условия достаточно сложно, полагает эксперт.
Сергей Латышев, генеральный директор компании «Градостроительные компетенции», тем не менее считает, что в Петербурге уже сформировано несколько точек делового притяжения: помимо исторического центра, в котором расположены штаб-квартиры и представительские офисы компаний, сложившиеся зоны деловой активности есть в Московском районе (территории вдоль Московского проспекта и вокруг аэропорта Пулково), бывший «серый пояс» вдоль Выборгской набережной, активно развивается территория вокруг «Лахта-центра». «Полицентризм заложен в петербургское развитие исторически: плотная городская застройка, большое количество зданий — памятников с охранным статусом и сложности их эффективного приспособления под современную деловую функцию способствуют формированию новых деловых зон. Тем не менее новые объекты появляются и в центре города: строительство "Невской ратуши" и последующий переезд в нее части городской администрации стимулировали развитие и редевелопмент соседних территорий»,— считает господин Латышев.
По его мнению, большинство бывших промышленных территорий, находящихся в черте города, имеют потенциал развития для редевелопмента, но функционал каждой зоны нужно рассматривать индивидуально, учитывая все возможности и ограничения. «Так, земли с выходом к воде, особенно с уже сложившимися видовыми характеристиками, потенциально интересны для размещения жилых проектов бизнес-класса и выше с сопутствующими сервисными объектами. И чем ближе бывшая "промка" к центру города, тем активнее идет освоение этих пятен. Подобным образом развивается зона вокруг Обводного канала, активно застраиваются Октябрьская набережная, территория между Магнитогорской улицей и набережной реки Охты. Помимо непосредственно жилья, в таких новых кварталах развивается полный комплекс социальных и досуговых объектов: от детских садов, школ и поликлиник до торговых и офисных центров. Подобное комплексное развитие позволяет снизить маятниковую миграцию, разгружает исторический центр и создает новые точки притяжения на периферии города»,— рассуждает господин Латышев.
Мотивации нет
Наталья Кукушкина, начальник отдела продукта и аналитики группы ЦДС, считает, что, говоря о полицентризме, важно понимать, для чего нужно создавать новые точки притяжения в городе. «Например, чтобы разгрузить исторический центр от транспорта и сделать его пешеходным. Для Петербурга это не настолько актуально, так как наш центр в силу больших размеров невозможно сделать полностью пешеходным, как невозможно вынести из него все административные и деловые объекты»,— полагает она.
Сейчас мотивации и желания переехать из исторического центра в другие локации не видно ни у городских властей, ни у крупного бизнеса, уверена госпожа Кукушкина. «Разговоры о превращении Лахты в деловой "Сити" тоже, кажется, поставлены на паузу,— полна скептицизма эксперт.— В теории можно было бы сосредоточить административно-деловые функции в другой локации, например, на правом берегу Невы, в районе станций метро "Новочеркасская" и "Ладожская", чтобы не беспокоиться о разводке мостов и транспортной доступности в ночное время. Это действительно позволило бы разгрузить исторический центр Петербурга. Но такой мегапроект сложно реализовать на практике. Нужны огромное финансирование, координация десятков ведомств, а также новая транспортная инфраструктура. Сейчас запрос на новый деловой и административный центр в Петербурге не просматривается».
Бизнес-партнер TrendAgent в Санкт-Петербурге Вера Голубева считает, что Петербург уже полицентричен по факту: люди живут, работают и тратят деньги не только в историческом ядре. «Отдельный "свой Сити" городу нужен не как витрина, а как способ разгрузить центр и собрать офисный спрос там, где есть метро, магистрали и жилой пояс. Логичные точки роста — Лахта и северо-запад вокруг уже сложившихся офисных магнитов, юг у станции метро "Московская", Пулково и выездов, правобережье Невского района, зоны у крупных ТПУ и бывших промплощадок, если там появятся сети и понятный градрегламент. Новый деловой центр "с нуля" без транспорта и жилья рядом рынок не простит. Рабочая модель — несколько сильных узлов разного масштаба, а не одна суперточка на карте»,— делится мнением госпожа Голубева.
Станислав Александров, заместитель генерального директора Bau City Development, как и коллеги, не считает, что городу нужен «Сити» по аналогии с Москвой. «Масштабы деловой активности у нас значительно скромнее, чем в столице, а существующая инфраструктура в целом отвечает потребностям бизнеса. Как пример — развитие делового кластера в Лахте. Пока не вполне понятно, какие компании, помимо структур "Газпрома", смогут обеспечить необходимую загрузку будущих небоскребов. Да и создание крупного делового центра само по себе еще не гарантирует появления соответствующего спроса на офисные площади. Сегодня Петербургу вполне достаточно существующих деловых центров. Более того, в ближайшие годы предложение качественных офисных помещений будет увеличиваться за счет строительства новых бизнес-центров в околоцентральных районах с преимуществом в виде пешей доступности до метро»,— рассуждает эксперт.
ВСМ придаст стимул
Павел Евсюков, директор по продукту Hansa Group, уверен, что новой точкой роста сможет стать строительство терминала высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург: проект может придать импульс развитию прилегающих территорий. «В окрестностях Лиговского проспекта наиболее логично развивать инфраструктуру, завязанную на дополнительный поток деловых туристов. Однако, если новый кластер будет ориентироваться лишь на краткосрочное пребывание, территория вокруг вокзала останется транзитной. Поэтому важно предусмотреть развитие дополнительных функций, помогающих интегрировать новый район в сложившуюся городскую ткань: общественные пространства, событийные площадки, общепит»,— говорит он.
Юлия Ружицкая, коммерческий директор компании UNIKEY, полагает, что городу нужен не монолитный деловой центр, а сеть субцентров. «К этой мысли приходишь, изучив Генеральный план Санкт-Петербурга 2024–2050 годов. Одной из основных задач разработки изменений в Генплан является "создание предпосылок для формирования перспективной полицентрической структуры территории Санкт-Петербурга, обеспечивающей снижение внутригородских маятниковых миграций, улучшение сбалансированности и доступности основных городских функций, повышение качества урбанизированной среды". Это означает, что город официально признает проблему сверхконцентрации функций в центре и ставит цель разгрузить его, развивая периферийные узлы»,— указывает она.
Помимо перечисленных коллегами потенциальных точек роста, она отмечает формирующийся кластер вокруг БЦ «Ферум», где размещен офис «Яндекса», и нескольких соседних бизнес-центров: это симпатичное и уже заметное на карте деловое место, вокруг которого складывается своя офисная среда.
«Петербург уже перестал расти вокруг одного исторического ядра. Жилье, население и потребительский спрос перемещаются на север, юг и восток, тогда как рабочие места, образование, культура и значительная часть деловой активности по-прежнему остаются в центре. В первом полугодии 2026 года на четыре периферийные зоны пришлось 86,1% продаж новостроек Петербурга. Это создает дисбаланс: люди живут на периферии, но работают в центре, что увеличивает маятниковую миграцию и нагрузку на транспорт»,— отмечает госпожа Ружицкая.
Основатель и генеральный директор архитектурного бюро Futura-Architects Олег Манов добавляет: «Потенциальные локации для деловых центров достаточно очевидны, это новые застроенные территории: Кудрово, Мурино, Ручьи, Шушары. Перспективной инициативой сейчас является "Ленинград-Сити". Проект интересен и с урбанистической точки зрения — как формирование нового экономического центра, и с архитектурной — как единственный "законный" способ наметить высотные доминанты, не сломав при этом небесную линию исторического Петербурга. И важен микс функций: помимо деловой составляющей, в этой локации важно развивать ТПУ — то есть должно быть пересечение разного вида транспорта, важны торговля, общепит, гостиницы, спорт, услуги. Тогда подцентр будет жить и развиваться, а не становиться зоной отчуждения после 18:00».
Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, полагает, что время для создания проекта по типу московского «Сити» уже упущено. «На текущий момент офисный спрос имеет определенную географическую привязку, и нарушить сложившийся порядок и характер его распределения будет достаточно сложно. Второй и, наверное, самый важный вопрос — объем самого спроса. Петербург все-таки не столичный регион, и у нас есть определенный объем рынка: 150–200 тыс. кв. м сделок ежегодно. Причем значительная часть этого объема приходится на расширение существующих компаний, новые открытия и другие формы перераспределения спроса. Если создать отдельный крупный деловой центр, часть этого спроса просто переместится туда, а существующие объекты получат дополнительный объем вакантных площадей. Для рынка в целом это не будет позитивным сценарием»,— говорит эксперт.— Третий вопрос — транспортная инфраструктура. У нас она не настолько развита, особенно в части общественного транспорта, как в Москве. Любой крупный деловой центр создаст серьезную дополнительную нагрузку на транспортную систему города. Поэтому я бы не стал сегодня говорить о необходимости создания в Петербурге отдельного "Сити". Скорее, нужно развивать существующие деловые зоны и учитывать сложившуюся географию спроса».
Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», считает, что полицентризм нужен не просто Петербургу, но всей агломерации. «Ежедневная миграция "область — город", "окраины — центр" у нас одна из самых высоких в стране. Поэтому создание крупных деловых центров в реалиях Петербурга является задачей не только девелоперской, но и логистической. Комплект из метро и дорожной развязки с быстрым выездом на крупные магистрали без помех — это минимум для крупного кластера. Отсюда и ответ на вопрос, где могут появиться такие точки роста. Именно там, где будут выполнены эти необходимые условия»,— отмечает эксперт.
Имеющийся факт роста вакантности офисных площадей отчасти обусловлен моральным устареванием многих офисных зданий, их окружением и расположением. «Это происходит за счет высвобождения площадей, но не нового строительства, в отличие от Москвы. Экономические процессы отрицать при этом нельзя, есть небольшой рост арендных ставок в классе В, в то время как в классе А они, напротив, немного снизились. Это запрос на оптимизацию расходов бизнеса на аренду офисов. В свою очередь, это тормозит появление потенциальных новых и крупных деловых центров, даже в вариациях многофункциональных комплексов»,— говорит господин Софронов.
Он также указывает на то, что создание делового центра в Лахте подразумевает, что условия транспортного развития локации должны быть выполнены. «А также это просто новая, видовая коммерческая недвижимость с характером делового центра, чего ранее в Петербурге не было. По этим причинам проект имеет перспективу и выглядит как та самая децентрализация для северной части города и области. Но, как покажет практика, тут можно быть уверенным, не только для них»,— добавляет эксперт.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 12