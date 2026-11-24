Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, полагает, что время для создания проекта по типу московского «Сити» уже упущено. «На текущий момент офисный спрос имеет определенную географическую привязку, и нарушить сложившийся порядок и характер его распределения будет достаточно сложно. Второй и, наверное, самый важный вопрос — объем самого спроса. Петербург все-таки не столичный регион, и у нас есть определенный объем рынка: 150–200 тыс. кв. м сделок ежегодно. Причем значительная часть этого объема приходится на расширение существующих компаний, новые открытия и другие формы перераспределения спроса. Если создать отдельный крупный деловой центр, часть этого спроса просто переместится туда, а существующие объекты получат дополнительный объем вакантных площадей. Для рынка в целом это не будет позитивным сценарием»,— говорит эксперт.— Третий вопрос — транспортная инфраструктура. У нас она не настолько развита, особенно в части общественного транспорта, как в Москве. Любой крупный деловой центр создаст серьезную дополнительную нагрузку на транспортную систему города. Поэтому я бы не стал сегодня говорить о необходимости создания в Петербурге отдельного "Сити". Скорее, нужно развивать существующие деловые зоны и учитывать сложившуюся географию спроса».