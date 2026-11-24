«Важно понимать, что жители города будут переезжать в область не только из-за цены, но и ради качества жизни — здесь можно купить квартиру в малоэтажном доме рядом с природой. Регион последовательно уходит от высокоплотной застройки, и это работает на комфортную среду»,— отмечает господин Поляков. Он напоминает, что в Ленобласти сейчас действуют ограничения этажности: высотное строительство допускается только в рамках комплексного развития территорий и лишь на ограниченной части застройки. По его словам, это стимулирует развитие более комфортной городской среды.