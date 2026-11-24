Область привлекает малоэтажкой и низкими ценами
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Ленинградская область уже втрое опережает Петербург по темпам строительства жилья: за январь — сентябрь 2026 года здесь введено 3 млн кв. м против 987,7 тыс. кв. м в городе. Лидерство наблюдается и в части продаж: спрос на областные новостройки вырос на 35%, а в Петербурге сократился на 2,7%. За статистикой стоит более глубокий сдвиг: регион, где девелоперы годами наращивали плотность застройки, осваивает новую модель — малоэтажные кварталы, в которых соединяются городская инфраструктура и жизнь рядом с природой.
Рынок смещается в область
За девять месяцев 2026 года продажи на первичном рынке Петербурга снизились на 2,7%: по данным Росреестра, зарегистрировано 29,23 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). В Ленобласти за тот же период число ДДУ выросло на 35,2% и достигло 20,86 тыс. Спрос на областные новостройки участники рынка связывают прежде всего с ценой: в октябре 2026 года средняя стоимость квартиры в Петербурге составляла 13,7 млн рублей, а в области — 7,8 млн рублей.
«На мой взгляд, жилье комфорт-класса будет постепенно переезжать в область: в Петербурге при нынешней стоимости метра оно по цене все больше приближается к бизнес-классу»,— считает генеральный директор ГК «Квазар» Алексей Поляков. По его оценке, в среднем квадратный метр в Петербурге стоит 340–350 тыс. рублей, а в Ленобласти — около 180 тыс. рублей: разница почти в два раза.
По мнению господина Полякова, спрос на новостройки в Ленобласти будет поддерживаться и на фоне сокращения льготной ипотеки. «Все равно людям нужно расширять жилплощадь, отселять детей, внуков или переходить на следующий этап в вопросе комфорта проживания — и как раз это можно сделать с меньшими затратами в Ленобласти»,— полагает он.
Новая концепция: город и природа в одном проекте
«Важно понимать, что жители города будут переезжать в область не только из-за цены, но и ради качества жизни — здесь можно купить квартиру в малоэтажном доме рядом с природой. Регион последовательно уходит от высокоплотной застройки, и это работает на комфортную среду»,— отмечает господин Поляков. Он напоминает, что в Ленобласти сейчас действуют ограничения этажности: высотное строительство допускается только в рамках комплексного развития территорий и лишь на ограниченной части застройки. По его словам, это стимулирует развитие более комфортной городской среды.
ГК «Квазар» ставит на эту тенденцию и делает малоэтажность и низкую плотность основой концепции своих проектов в области. «Мы осознанно ушли от высокой плотности: человек уезжает из города за пространством, и мы должны дать ему это пространство и в квартире, и во дворе»,— формулирует Алексей Поляков.
Эксперты подтверждают, что такая ставка отвечает запросу рынка. «Спрос на малоэтажное строительство существует, и для достаточно большой категории покупателей такой формат даже предпочтительнее высотных жилых комплексов»,— говорит Алексей Илюхин, руководитель агентства недвижимости Becar. Особенно часто такие жилые комплексы выбирают покупатели, переезжающие в Петербург из других регионов, в том числе с севера. «Для них важны более спокойная среда, небольшая этажность и меньшая плотность застройки»,— добавляет он.
«Малоэтажность — это не упрощение, а другой уровень качества жизни. Уровень комфорта в области должен отвечать запросам городских жителей: человек, который сюда переезжает, не должен ощущать себя так, будто оказался в частном доме, где все заботы о комфорте и эксплуатации полностью ложатся на его плечи. Обслуживание территории, инженерия, безопасность — все это должно быть на городском уровне. Поэтому мы считаем правильным развивать новый стандарт областного жилья: привычные городские сервисы и профессиональную эксплуатацию — но в природном окружении и при низкой плотности застройки»,— раскрывает философию девелопера господин Поляков.
При этом малоэтажное жилье в престижных районах Петербурга доступно далеко не всем, поэтому покупатели рассматривают альтернативные предложения в пригородах — в том числе в Ленинградской области. «У малоэтажных проектов в ближайших пригородах есть хорошие перспективы, особенно если девелоперу удается предложить привлекательную цену и приемлемую транспортную доступность»,— уверен господин Илюхин.
Всеволожский район: точка притяжения
Одним из наиболее перспективных направлений для жилищного строительства в Ленобласти участники рынка называют еще не до конца освоенную часть Всеволожского района.
Господин Илюхин также прогнозирует, что ближайшие к Петербургу территории области, прежде всего Всеволожский район, продолжат оставаться одним из основных направлений развития относительно доступного жилья: здесь сосредоточено сразу несколько зон активного жилого строительства. «Я считаю одной из перспективных локаций Колтуши. При появлении новых качественных проектов здесь вполне можно рассчитывать на устойчивый спрос»,— добавляет он.
С экспертом согласен и Алексей Поляков. «Янино уже во многом застроено, а в Колтушах еще есть пространство для возведения современных кварталов с невысокой плотностью застройки»,— указывает он.
Локацию, прилегающую к Колтушам, делает привлекательной и улучшение транспортной доступности: во Всеволожском районе ведется расширение Колтушского шоссе с двух до четырех полос, строится Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) — съезд с нее в проекте запланирован как раз в районе Колтушей. Кроме того, обсуждается создание железнодорожной ветки, которая соединит Колтуши с Петербургом.
Пока основной объем нового жилья концентрируется в соседних с Колтушами локациях: в деревне Кальтино, где будет построено около 300 тыс. кв. м, в Разметелево, где в перспективе появится 200 тыс. кв. м, а также в деревне Аро. Один из ключевых проектов этой локации — жилой квартал «АРО» ГК «Квазар».
ЖК «АРО»: как выглядит новая концепция
Первый этап проекта — территория площадью 8 га, на которой разместится всего десять четырехэтажных домов: на каждом этаже по четыре квартиры, средняя площадь — около 54,5 кв. м. «ЖК "АРО" отвечает главным запросам сегодняшнего покупателя: близость и к городу, и к природе, малоэтажная застройка,— объясняет концепцию Алексей Поляков.— Новый стандарт областного жилья мы закрепляем и в инженерных, и в общественных решениях. Несмотря на малое количество этажей, мы запроектировали лифты в каждом подъезде: семье с детьми, пожилому человеку или владельцу коляски не важно, сколько этажей в доме — комфорт должен быть городским».
Продажи в комплексе стартовали в сентябре 2026 года — уже на высокой стадии готовности. «Покупатель приходит не на котлован — он может своими глазами все увидеть»,— подчеркивает господин Поляков. Проект реализуется с проектным финансированием «Дом.РФ». Социальная инфраструктура закладывается уже в первой очереди: здесь предусмотрен детский сад на 140 мест.
Квартиры предлагаются в трех вариантах: без отделки, с white box и с полной отделкой «под ключ». Дома спроектированы в скандинавском стиле с добавлением декора, похожего на узоры на русских берестяных грамотах. К детским площадкам девелопер искал не совсем стандартный подход. «Мы использовали стилистику ЖК, совмещали атмосферу природной локации и интересные активности — чтобы площадки были продолжением среды комплекса, а не типовым набором элементов»,— говорит господин Поляков.
На территории появятся площадки для разных возрастных групп: пространства для малышей, для детей старшего возраста и для подростков, где они смогут заниматься спортом и активными играми. Запланированы и зоны отдыха для взрослых.
Важная особенность локации — разнообразие мест для прогулок: рядом находятся Колтушские высоты, Колтушское озеро с набережной и уникальный парк Института физиологии им. И. П. Павлова. Вся необходимая для жизни инфраструктура — детские сады, школы, поликлиника и сетевые магазины — есть в пешей доступности в Колтушах.
Фактически «АРО» показывает, как может выглядеть новое областное жилье: без привычной для города плотности, но с полноценной городской инфраструктурой и сервисом, снимающим с жителя все заботы.
Grona Lund: технологии европейской школы
ЖК «АРО» — не единственный проект ГК «Квазар» во Всеволожском районе. После ухода из России компании Bonava девелопер приобрел объект скандинавской компании — участок площадью почти 4 га во Всеволожске. Здесь «Квазар» планирует сохранить концепцию проекта и возвести почти 24 тыс. кв. м жилья; проект также реализуется с проектным финансированием «Дом.РФ».
«Мы реализуем Grona Lund в соответствии с его первоначальной концепцией, бережно храним архитектурную концепцию застройки данной локации. Grona Lund стала для нас школой технологий: здесь мы освоили новые технологии панельно-монолитного домостроения с современными инженерными решениями — разводку сетей в плитах перекрытия, лифты с проходной кабиной, систему контроля доступа. Этот опыт мы переносим и в ЖК "АРО". Не экспериментируем на покупателе, а применяем то, что уже проверено и востребовано»,— делится Алексей Поляков.
Так ГК «Квазар» соединяет собственные компетенции и наработки мирового девелопмента, чтобы развивать во Всеволожском районе новый стандарт областного жилья: малоэтажный, с низкой плотностью застройки, продуманной средой и высоким уровнем комфорта. Именно такие проекты, по оценке участников рынка, станут главной альтернативой для покупателей, которые выбирают между городом и областью.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 11