Интерес девелоперов к объектам культурного наследия нельзя назвать массовым во многом из-за высокой степени регулирования и значительных ограничений при работе с такими зданиями. Однако для компаний, обладающих достаточным опытом и компетенциями, подобные проекты открывают особые возможности, считает Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group. Он говорит, что работа с объектами культурного наследия требует особого внимания на каждом этапе — от разработки проектной документации и прохождения экспертиз до получения необходимых разрешений. «Это влияет как на сроки реализации, так и на стоимость работ. Вместе с тем такие проекты помогают сохранять историческую идентичность города, повышают привлекательность территории и могут способствовать росту стоимости недвижимости в окружении»,— говорит господин Мельников. Для девелопера работа с ОКН становится не только частью социальной ответственности, но и стратегическим конкурентным преимуществом.