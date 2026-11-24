Вложения с непредсказуемым результатом
Наследие
В Петербурге насчитывается от 12 до 14 тыс. исторических зданий, построенных до 1917 года. Значительная часть из них находится в неудовлетворительном состоянии, а дефицит земли в историческом центре делает объекты потенциально привлекательными для инвесторов. Однако далеко не все инвесторы готовы работать с историческим наследием. В рисках и сложностях при приспособлении объектов культурного наследия под современные функции разбиралась корреспондент Guide Юлия Майовер.
Интерес девелоперов к объектам культурного наследия нельзя назвать массовым во многом из-за высокой степени регулирования и значительных ограничений при работе с такими зданиями. Однако для компаний, обладающих достаточным опытом и компетенциями, подобные проекты открывают особые возможности, считает Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group. Он говорит, что работа с объектами культурного наследия требует особого внимания на каждом этапе — от разработки проектной документации и прохождения экспертиз до получения необходимых разрешений. «Это влияет как на сроки реализации, так и на стоимость работ. Вместе с тем такие проекты помогают сохранять историческую идентичность города, повышают привлекательность территории и могут способствовать росту стоимости недвижимости в окружении»,— говорит господин Мельников. Для девелопера работа с ОКН становится не только частью социальной ответственности, но и стратегическим конкурентным преимуществом.
Сергей Дуванов, руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге, отмечает, что наиболее востребованные варианты приспособления исторических зданий во многом определяются их местоположением. Значительная часть объектов культурного наследия Санкт-Петербурга сосредоточена в историческом центре города, где наиболее востребованы офисные и гостиничные функции. «Поэтому собственники и инвесторы преимущественно рассматривают возможность создания в таких зданиях премиальных офисных пространств, апартаментов и гостиниц. Перспективы реализации подобных проектов во многом зависят от градостроительных ограничений и требований к сохранению объектов культурного наследия, которые в последние годы становятся более строгими»,— говорит эксперт.
Фактор риска
Чем масштабнее и значимее объект для города, тем больше внимания уделяется его преобразованию. Дополнительным фактором риска становится изменение требований в процессе реализации проекта. Учитывая, что согласования могут занимать несколько лет, инвесторы нередко сталкиваются с ситуацией, когда к моменту начала строительных работ к проекту предъявляются дополнительные требования, в результате чего реализация первоначальной концепции становится невозможной или экономически нецелесообразной.
Показательный пример — Конюшенное ведомство в Санкт-Петербурге. В 2010-х годах компания Plaza Lotus Group планировала приспособить исторический комплекс под апарт-отель, однако предложенные планировочные решения не получили поддержки градозащитников и Совета по сохранению культурного наследия. В результате в 2015 году город отказался от реализации проекта с прежним инвестором, а поиск новой концепции и подготовка к реставрации заняли еще несколько лет. Лишь в апреле 2026 года был согласован проект приспособления комплекса под общественные и гастрономические пространства, а в июне начались противоаварийные работы. Так, процесс согласования растянулся на десять лет.
Бизнес-партнер TrendAgent в Санкт-Петербурге Вера Голубева считает, что сегодня главная проблема не в отсутствии идей, а в связке «охрана — собственность — экономика». «Пока права раздроблены, сети "убиты", а согласования тянутся годами, инвестор выбирает greenfield или обычную вторичку»,— объясняет она. Перспектива есть там, где памятник получает понятную функцию с денежным потоком (офис, апарт-отель, культурно-коммерческий кластер, жилье в разрешенных режимах) и где город помогает собрать собственников и инфраструктуру. «Новая тенденция — говорить не про "спасти один корпус", а про развитие территории целиком; иначе отреставрированный фасад стоит среди руин и снова деградирует. Без льготного финансирования и ясных правил охранных обязательств приспособление останется штучным, а не системным»,— считает эксперт.
За счет покупателя
Александр Кравцов, основатель девелопера «Геометрия», говорит, что при интеграции исторических зданий в современные жилые проекты затраты на их «осовременивание» зачастую оказываются настолько высокими, что они становятся убыточными. «Расходы при этом компенсируются за счет продажи квартир в новых корпусах»,— замечает он.
Главная проблема, по его словам,— практически непрогнозируемая себестоимость работ. «В процессе реставрации расходы могут вырасти в несколько раз от запланированных в финансовой модели. Самый простой пример: при вскрытии перекрытий выясняется, что вместо запланированной замены 30% конструкций необходимо менять их полностью»,— делится господин Кравцов.
При этом, добавляет он, нельзя сказать, что квартиры в исторических домах популярнее новостроек. «Зачастую такие объекты имеют весьма скромные планировки и небольшие площади помещений, а в высоком сегменте спросом пользуются просторные квартиры»,— указывает эксперт.
Игорь Ситкилов, дизайнер и основатель архитектурного бюро SIO, тем не менее считает, что наличие в составе проекта объекта культурного наследия, безусловно, добавляет ему ценности. «Спрос на исторические особняки "с лицом" со стороны взыскательных покупателей на рынке есть всегда. И хотя это, как правило, не инвестиционный продукт, с годами эти объекты не утрачивают своей значимости и остаются ликвидными. Но расстаются с такими семейными реликвиями крайне редко»,— замечает он.
Новые инструменты поддержки
Нвер Айрапетян, исполнительный директор бизнес-направления Девелопмент Hansa Group, говорит, что рынок приспособления памятников заметно меняется. Растет спрос на бутик-форматы в исторических зданиях, и инвесторам доступно все больше инструментов поддержки. Среди них — льготный кредит «Дом.РФ» на сохранение ОКН (6% для гостиничного формата), льготное кредитование туристической инфраструктуры Минэкономразвития, программа «Рубль за метр» и региональные налоговые льготы. «Правильная комбинация этих мер существенно повышает инвестиционную привлекательность проекта»,— уверен он.
По словам господина Айрапетяна, окупаемость памятника нельзя посчитать по универсальной формуле: у каждого объекта своя экономика, которая зависит от функции, состояния здания и доступных мер поддержки. «Для нас главный вопрос не в сроке окупаемости. Памятник — это длинные, но устойчивые деньги и актив, ценность которого со временем только растет»,— подчеркивает эксперт.
Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, также считает, что главная сложность приспособления объектов культурного наследия под современные функции заключается в прогнозировании инвестиций. «Можно получить здание в отличной локации, иметь хорошую концепцию его дальнейшего использования, но девелопмент все равно начинается с экономики проекта. А здесь всегда остается элемент неопределенности: до детального обследования невозможно учесть все нюансы состояния здания, которые впоследствии могут существенно повлиять на стоимость приспособления»,— рассуждает он.
Поэтому для девелопера такие проекты связаны с повышенным риском. Если город хочет ускорить их реализацию, думает господин Трушин, логичным инструментом могла бы стать предварительная подготовка объекта за счет бюджета — в частности, проведение полноценного обследования здания. «Тогда девелопер на входе сможет понимать хотя бы порядок необходимых затрат и принимать решение о реализации проекта уже на основании более определенной финансовой модели. Сейчас же проблема в том, что инвестор фактически заходит в проект с неизвестной величиной затрат. А в условиях дорогого финансирования такой уровень неопределенности становится еще более существенным. Поэтому для развития рынка приспособления объектов культурного наследия важно прежде всего сделать экономику входа более прозрачной и предсказуемой»,— говорит господин Трушин.
Адаптировать под здание
Никита Корчагин, основатель и руководитель архитектурно-градостроительного бюро НЭП, полагает, что в условиях реконструкции памятника инвестору приходится адаптировать бизнес-модель под здание, а не наоборот. «Главная сложность приспособления исторических зданий в том, что функциональное назначение объекта приходится подбирать с учетом существующих архитектурных, конструктивных и историко-культурных ограничений. В отличие от нового строительства, где планировочные и инженерные решения формируются под задачи будущего пользователя, при работе с памятником архитектуры инвестор должен адаптировать свою бизнес-модель к уже существующему зданию»,— рассуждает эксперт.
При этом требования к сохранности памятника, пожарной безопасности, доступности и эксплуатации нужно соблюдать одновременно — и это решается проектным балансом, а не механическим ужесточением норм. «Здесь важно отметить позицию МЧС России: при проведении работ по сохранению ОКН, включая проектирование системы противопожарной защиты, положения нормативных документов по пожарной безопасности следует применять в части, не изменяющей предмет охраны. То есть законодательство не требует «закручивания гаек» в ущерб исторической ценности — оно требует грамотного проектного решения»,— отмечает господин Корчагин.
Он добавляет, что федеральный статус памятника сам по себе не означает, что у объекта обязательно больше охраняемых элементов или что его реставрация будет дороже. «Существенное влияние оказывают конкретный предмет охраны, техническое состояние, особенности здания и требования к его использованию»,— напоминает он.
Господин Корчагин резюмирует: «Говорить о быстрой окупаемости вложений в памятники архитектуры не приходится. Восстановленный памятник — это скорее престижный актив и в меньшей степени заработок на нем. О какой-то выгоде можно говорить лишь в отдельных случаях, например, при использовании программы "Аренда за рубль". Но и здесь порог входа не снижается: пока идет реставрация, арендатор платит по обычным ставкам, а льготная аренда возможна только после приемки работ. При этом в программу попадают исключительно неиспользуемые ОКН, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, то есть на начальном этапе требуются значительные вложения. Сроки окупаемости в 10–15 лет я бы назвал слишком оптимистичными».
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 10