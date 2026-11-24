Покупателю сейчас важны не только локация, планировка и вид, но и наполнение дома внутренней инфраструктурой. «Часто люди даже где-то готовы пожертвовать метражом, но выбрать дом с полной инфраструктурой,— комментирует господин Горшков.— Спортзал и переговорная в домах — это уже базовый минимум. Большой популярностью пользуются коворкинг, где можно спокойно поработать, при этом не покидая территорию дома, детская комната, где можно разнообразить детский досуг. К паркингу также сейчас требования повысились. Это уже не просто утилитарная вещь, а часть сценария жизни, поэтому он должен быть не просто функциональным, но еще и эстетичным, чтобы радовать глаз».