Город с новой точки зрения
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Петербургский рынок элитного жилья давно живет в режиме дефицита, но цифры предложения показывают его лишь отчасти. Чего в городе действительно не хватает — так это видов. Девелоперы ищут выход в новых локациях и современной архитектуре, а покупатели все чаще выбирают дома, где вид на воду за окном сочетается с приватностью и продуманным сервисом.
Дефицит, которого не видно в цифрах
По оценке ГК «ПСК», на первичном рынке элитного жилья Петербурга сейчас около 1600 лотов общей площадью 130 тыс. кв. м. В Москве в верхнем и высшем ценовых сегментах — около 5150 лотов и 650 тыс. кв. м.
Новых проектов при этом становится меньше. С начала 2026 года на рынок Петербурга вышло около 2 тыс. лотов — на 14% меньше, чем годом ранее. Продажи тоже снижаются: за девять месяцев реализованы 74 квартиры общей площадью 8,1 тыс. кв. м, это на 20% меньше прошлогоднего показателя. Главную особенность петербургского премиума, по словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», эти цифры не раскрывают. Речь идет о видовых характеристиках. Если оценивать проекты по тому, что на самом деле открывается из окон, заметная часть предложения де-факто лишена преимуществ, которые в нем заявлены.
Причин несколько. В статусных локациях действуют жесткие ограничения по высотности, а само представление о том, какие районы считаются статусными, в Петербурге весьма консервативно. «Почти все эти локации имеют довольно ровную линию исторической застройки, подняться над которой удается, только если она в конкретной точке имеет меньшую высоту. Тогда поверх крыш можно увидеть и доминанты, и воду, и в целом получить много воздуха»,— поясняет господин Софронов. Плюс у такой ситуации тоже есть — камерность. «Классика городских пейзажей востребована. Но на ней одной развития не будет»,— подчеркивает он.
Выйти к большой воде
Другой путь — выходить к широкой городской воде с максимально протяженными фасадами. Здесь дефицит особенно заметен: таких участков еще меньше. Эксперты говорят, что рынку придется расширять географию локаций, которые воспринимаются как премиальные. «Статус таких мест определят эксклюзивные видовые характеристики, недостижимые для классических кварталов и гарантированно не перекрываемые в перспективе. Последнее — довольно дорогая составляющая для жилой недвижимости, особенно когда речь идет о Неве»,— замечает Сергей Софронов.
У этого подхода есть и другое следствие — возможность работать с современной архитектурой. «Когда локация не зажимает новые проекты контекстом достижений девелоперов XIX и начала XX веков, можно создавать проекты, больше ориентированные в будущее, нежели в цитирование исторической застройки»,— полагает Сергей Софронов. Свобода касается не только облика, но и объема здания: в нем проще разместить редкие форматы вроде пентхаусов. Сейчас во всем новом предложении Петербурга их три-четыре десятка.
Чтобы расширить предложение в элитном сегменте и сделать его более разнообразным, необходимо предлагать покупателям новые форматы недвижимости, открывающие больше возможности для жизни в городе, уверен эксперт. Такими новыми форматами могут стать проекты с уникальными видовыми характеристиками, например, расположенные у воды, и спрос на подобные объекты большой.
«Сейчас прослеживается несколько ярко выраженных трендов. Во-первых, это семейные квартиры большого метража с двумя и тремя спальнями и большой гостиной для приемов, совместных обедов или просмотров фильмов. Самый популярный формат — это 120–150 кв. м,— отмечает консультант по недвижимости департамента бизнес-проектов «BEYOND. Санкт-Петербург» Михаил Горшков.— Во-вторых — это вид. Так как у нас город славится своими реками и каналами, то вид на воду — это must have в дорогом сегменте. В-третьих — квартиры с террасами. Это безумно популярный формат. Людям нравится ощущение загородной жизни в центре и со всей инфраструктурой».
При этом, замечает господин Горшков, Центральный район постепенно утрачивает свои лавры элитности, оставаясь интересным сейчас иногородним покупателям или как инвестиция для арендного бизнеса. «Сильный бренд — это Петроградский район в широком смысле этого слова, включая Крестовский, Петровский и Каменный острова, а также то, что имеет шаговый или быстрый доступ к воде. Черная речка и Выборгская набережная в их числе»,— перечисляет он.
Три курдонера на Большой Невке
Один из проектов, построенных на таком подходе,— жилой комплекс «Акватория» от ГК «ПСК». «Акватория» расположена на первой линии Большой Невки — там, где Выборгская набережная соединяется с Пироговской и Ушаковской набережными.
Архитектурный проект дома выполнила студия Intercolumnium. Его облик заметно отличается от новых домов в центре города, которые тяготеют к стилистическим связям с дореволюционной застройкой: фасады из композитных материалов задают образ «новой волны».
Главный архитектурный прием «Акватории» — три курдонера, полуоткрытых парадных двора, обращенных к набережной. «Сам по себе полуоткрытый двор на фасадной части — это классика петербургской архитектуры. Но то, что курдонеры представлены в виде трио,— ход нетипичный. Скорее эстетико-прагматичный: за счет этого кратно большее количество квартир получает прямые панорамные виды на Большую Невку, а конфигурация здания позволяет разместить видовые пентхаусы на последнем этаже»,— объясняют в ГК «ПСК».
Виды раскрываются за счет панорамного остекления — его в доме много: в пентхаусах, квартирах с окнами на воду и в общественных пространствах. В проектах в историческом центре такие решения возможны не всегда — там дома чаще заимствуют архитектурные элементы у окружения. Пентхаусы на верхних этажах «Акватории» получили собственные террасы.
Архитектура дома обращена к Большой Невке, и интерьеры продолжают эту тему внутри. «Общественные интерьеры "Акватории" объединены идеей близости к воде и выполнены с нетривиальным визуальным приемом — каустикой. Так называют световой узор, который возникает, когда свет преломляется на изогнутой поверхности: например, солнечные блики, пляшущие на дне под рябью воды. В лобби и коридорах эффект каустики создается сочетанием натурального камня и мягкого света — пространство передает ощущение глубины и спокойствия»,— рассказывает Екатерина Ляпунова, основательница студии BLOK, спроектировавшей концепцию дизайна интерьеров «Акватории».
Сервис как сценарий жизни
Покупателю сейчас важны не только локация, планировка и вид, но и наполнение дома внутренней инфраструктурой. «Часто люди даже где-то готовы пожертвовать метражом, но выбрать дом с полной инфраструктурой,— комментирует господин Горшков.— Спортзал и переговорная в домах — это уже базовый минимум. Большой популярностью пользуются коворкинг, где можно спокойно поработать, при этом не покидая территорию дома, детская комната, где можно разнообразить детский досуг. К паркингу также сейчас требования повысились. Это уже не просто утилитарная вещь, а часть сценария жизни, поэтому он должен быть не просто функциональным, но еще и эстетичным, чтобы радовать глаз».
Не менее важная составляющая премиальной недвижимости — цифровая поддержка повседневных задач. От прохода в парадные и паркинг по системе «свободные руки» до мобильных приложений с доступом к внешнему видеонаблюдению. При этом исключение личной коммуникации не только не сокращается, но, напротив, становится фактором высокого класса на фоне всеобщей цифровизации и автоматизации. Ресепшен и консьерж-сервис — функции, подчеркивающие персонализацию взаимодействия жителей и управляющих домом структур.
Это проявляется в нюансах и возможностях экономии времени для повседневного комфорта. Например, в «Акватории» в подземном паркинге будет устроен пост автомойки с валет-сервисом: можно оставить ключи от автомобиля на ресепшен, чтобы его забрали и вернули на свое парковочное место после проведения процедур.
Перспективы
В третьем квартале 2026 года объем предложения на рынке элитного жилья Петербурга начал восстанавливаться за счет выхода новых проектов. «Это создает предпосылки для дальнейшего развития сегмента в четвертом квартале, традиционно активном для элитной недвижимости»,— отмечает директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова.
Преимущество в этой ситуации получат проекты, которые отвечают новым запросам покупателей: вид на воду, приватность и современная архитектура. Фактически набор этих составляющих на высоком уровне исполнения, дополненный сервисами для жителей, и определяет класс недвижимости.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 9