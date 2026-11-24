Центробежная сила комфорта
Тенденции
Рынки жилья комфорт-класса в Петербурге и Ленобласти развиваются в последние годы в разных векторах. Если в Петербурге преобладает малогабаритное жилье, то в Ленобласти обозначился тренд на приобретение семейных квартир. Впрочем, жилья комфорт-класса в пределах КАД на рынке первичного жилья становится все меньше, говорят эксперты.
По данным исследования консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в масс-маркете Санкт-Петербурга по-прежнему доминируют малогабаритные лоты: на студии и однокомнатные квартиры приходится около 70% сделок. Наибольшим спросом пользуются квартиры площадью 25–35 кв. м — на них приходится 25% продаж. Еще 22% занимают объекты от 35 до 45 кв. м, востребованные у небольших семей. Студии менее 25 кв. м формируют 24% спроса. На жилье площадью свыше 45 кв. м остается менее трети рынка. В Ленинградской области картина смещена в сторону полноценного семейного жилья. Доля компактных студий до 25 кв. м здесь составляет лишь 14%. Основной объем продаж приходится на квартиры 25–35 кв. м (31%) и 35–45 кв. м (26%).
За два года предпочтения семейных покупателей заметно скорректировались в пользу оптимизации пространства. Формат «3-евро» сохраняет лидерство, хотя его доля снизилась с 46 до 43%. Доля просторных квартир «4-евро» сократилась с 35 до 28%. Одновременно вырос интерес к классическим двухкомнатным квартирам: их доля увеличилась с 36 до 40%. Трехкомнатные квартиры занимают 33% против 34% двумя годами ранее. Покупателям предлагался множественный выбор вариантов ответа, что позволяет оценить пересечение предпочтений по разным форматам.
Таким образом, рынок фиксирует переход семейного сегмента к модели «меньше метров — больше функций»: при растущем бюджете сделки покупатели сознательно отказываются от избыточных площадей в пользу эргономичных планировок и развитой инфраструктуры.
По данным портала «Всеостройке.рф», за январь — сентябрь 2026 года новостройки Петербурга подорожали в среднем на 13%, до 317 тыс. рублей за квадратный метр. «В Ленобласти рост составил 11%, до 187 тыс. рублей. В петербургском комфорт-классе средняя цена предложения сейчас составляет около 293,5 тыс. рублей за квадратный метр. Разница с областными новостройками ощутимая, особенно при покупке двух- или трехкомнатной квартиры. Однако более низкая стоимость жилья за КАД еще не гарантирует экономии. Если рядом нет школы, детского сада или удобного транспорта, семья рискует получить дополнительные расходы, которых изначально не учитывала»,— говорит Светлана Опрышко, учредитель и директор портала «Всеостройке.рф».
Переход к рациональной модели
Евгений Бескровный, коммерческий директор LAR Development, отмечает: «Главная тенденция 2026 года на рынке комфорт-класса — переход покупателя к более рациональной модели поведения. Если раньше решение о покупке во многом определялось доступностью льготной ипотеки, то сегодня клиенты в первую очередь оценивают собственные финансовые возможности и реальную потребность в жилье. Всплеск активности перед изменением условий семейной ипотеки стал скорее реакцией на конкретный дедлайн. После 1 октября покупатели еще отчетливее стали ориентироваться на то, что действительно могут себе позволить».
Еще один тренд, по мнению эксперта,— продукт и качество жилой среды становятся важнее локации. «Покупатели все внимательнее оценивают функциональность планировок, наличие мест для хранения и возможность адаптировать квартиру под разные сценарии жизни. При этом растет спрос на компактные, но эффективные по организации пространства квартиры. Клиенты также готовы рассматривать периферийные районы города и ближайшую Ленобласть, если проект предлагает благоустроенную территорию, школы, детские сады и прогулочные пространства»,— добавляет господин Бескровный.
Коммерческий директор ГК «Полис» Яна Вирченко с коллегой согласна: «Рынок комфорт-класса сейчас меняется. Проекты пересматривают и убирают многое из того, что закладывали в годы дешевой ипотеки и высокого спроса. Жильцы некоторыми опциями почти не пользуются, зато платят за обслуживание каждый месяц. Деньги уходят туда, где их видно в быту: в планировки, кладовые, детские площадки, сады и школы рядом с домом. Слова "оптимизация" рынок боится, потому что его читают как "дешевле". Хотя покупатель от такого пересмотра скорее выигрывает».
Светлана Опрышко при этом замечает, что граница между комфорт-классом и более дорогими сегментами постепенно размывается. «То, что несколько лет назад считалось преимуществом отдельных проектов, сегодня все чаще встречается в массовом жилье. Закрытые дворы, озеленение, общественные пространства, колясочные и современные системы доступа становятся привычной частью предложения. При этом застройщикам приходится искать баланс между дополнительными опциями и себестоимостью строительства: покупатель готов платить за качество, но возможности увеличить бюджет у него ограничены»,— рассуждает она.
За пределы КАД
Эксперты считают, что комфорт-класс по-прежнему остается основой массового рынка, однако его география постепенно смещается к КАД и за ее пределы, в Ленобласть. В центральных и прилегающих к центру районах растет доля проектов более высоких ценовых сегментов. «Это связано с экономикой девелопмента и покупательной способностью аудитории: в более доступных локациях застройщик может предложить массовый продукт по приемлемой цене»,— объясняет господин Бескровный.
Госпожа Вирченко эту тенденцию подтверждает: «На Ленобласть приходится около 40% проданных в агломерации квартир. За те же деньги здесь можно купить квартиру просторнее, и после изменения ипотеки этот аргумент работает сильнее». Она напоминает, что лимит для семей с двумя детьми вырос до 15 млн рублей, с тремя — до 18 млн. «Теперь у них появилась возможность взять большую двухкомнатную или трехкомнатную квартиру на льготных условиях. Застройщики будут добавлять такие форматы в новые очереди»,— прогнозирует она.
Сергей Ильясаев, генеральный директор ООО «СЗ "Комфорт Инвест"», отмечает, что схожая с Петербургом тенденция происходит в столичном регионе: спрос смещается в область. «На фоне размытия границ между классами и растущего дефицита доступного жилья в самих столицах спрос массового сегмента активно смещается на областные рынки: я бы сказал, до 35–40% потенциального спроса против 20% годом ранее. К примеру, в Московском регионе наиболее активно продаются Ленинский округ, Мытищи, Красногорск, Одинцово. Еще важная тенденция — предложение в комфорт-классе Санкт-Петербурга и Москвы сокращается сильнее, чем в целом по рынку. Новые запуски сильно просели. То есть дефицит доступного жилья здесь продолжает расти — даже несмотря на падающий спрос в масс-маркете, который сильно зависит от стоимости кредитов»,— рассуждает эксперт о тенденциях.
Отсюда общие тренды для обеих столичных агломераций. Продолжается снижение маржинальности массового сегмента, усиливается осторожность девелоперов с новыми стартами в комфорт-классе. «Многие переориентируются на более дорогие проекты, тем более что заметная часть покупателей и не хочет вкладывать деньги в совсем дешевое жилье. Сейчас важнее акцент на качество и ликвидность лотов: сегодня ты купишь квартиру в "муравейнике" в чистом поле, а потом не сможешь ее нормально перепродать. Более того, не ясно, когда ты накопишь на новое жилье с учетом жесткой кредитной политики. Так что разумнее брать максимально современный комфорт-класс в хорошей локации, который уже близок к бизнесу, либо бизнес-класс»,— полагает господин Ильясаев.
В строительстве комфорт-класса по-прежнему преобладают монолитно-каркасные технологии с заполнением стен газобетоном или керамическими блоками. «Также применяются сборные решения, позволяющие ускорить строительство и снизить затраты, что может отражаться на конечной стоимости квартир. При этом рост цен на материалы и строительные работы продолжает увеличивать себестоимость проектов независимо от выбранной технологии»,— говорит господин Бескровный.
«В целом покупатель комфорт-класса стал требовательнее к качеству продукта и чувствительнее к цене. Для девелопера это означает необходимость предлагать не просто квадратные метры, а функциональное жилье, продуманную среду и финансовые условия, соответствующие возможностям клиента»,— резюмирует господин Бескровный.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 8