Сергей Ильясаев, генеральный директор ООО «СЗ "Комфорт Инвест"», отмечает, что схожая с Петербургом тенденция происходит в столичном регионе: спрос смещается в область. «На фоне размытия границ между классами и растущего дефицита доступного жилья в самих столицах спрос массового сегмента активно смещается на областные рынки: я бы сказал, до 35–40% потенциального спроса против 20% годом ранее. К примеру, в Московском регионе наиболее активно продаются Ленинский округ, Мытищи, Красногорск, Одинцово. Еще важная тенденция — предложение в комфорт-классе Санкт-Петербурга и Москвы сокращается сильнее, чем в целом по рынку. Новые запуски сильно просели. То есть дефицит доступного жилья здесь продолжает расти — даже несмотря на падающий спрос в масс-маркете, который сильно зависит от стоимости кредитов»,— рассуждает эксперт о тенденциях.