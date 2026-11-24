Офисы сохраняют спрос
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С начала года объем инвестиций в коммерческую недвижимость практически не вырос. Однако этот сегмент остается привлекательным для вложения средств. Перспективными объектами для вложений эксперты называют офисную, а также складскую недвижимость. Причем офисы будут стабильным и устойчивым направлением для вложений и в долгосрочной перспективе.
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость за девять месяцев 2026 года составил 660 млрд рублей, что сопоставимо с суммой за аналогичный период 2025 года — 657 млрд рублей, подсчитали в IPG. Лидерами по вложениям традиционно остаются Москва и Московская область с объемом в 499,7 млрд рублей. Далее идут Петербург с объемом инвестиций в 82,2 млрд рублей, а также Ленобласть, где вложения в недвижимость составили 78,6 млрд рублей.
Что касается распределения инвестиций, то больше всего с января по сентябрь покупатели вложили в земельные участки и имущественные комплексы под девелопмент: 207,2 млрд рублей, или 31% общего объема инвестиций.
На втором месте, по данным IPG,— офисная недвижимость: объем сделок составил чуть более 200 млрд рублей, или 30% рынка. Интерес к офисам сохраняется, этот сегмент остается одним из ключевых направлений инвестирования, отмечает управляющий партнер IPG Иван Починщиков. Торговая недвижимость сформировала 123,2 млрд рублей, или 18,7% рынка. Торговый сегмент уступает девелопменту и офисам, но сохраняет заметную долю инвестиций, указывает он.
Складская недвижимость привлекла 80,9 млрд рублей — 12,2% рынка, причем объем инвестиций в сегмент продолжает снижаться. Ключевыми покупателями по-прежнему остаются закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).
Гостиничный сегмент с начала года привлек 36,7 млрд рублей, или 5,6% рынка. В отличие от остальных сегментов, лидером по объему инвестиций здесь выступают Санкт-Петербург и Ленинградская область. На них приходится около половины вложений, отметили в IPG.
Что покупать?
Оценивая интерес инвесторов к тем или иным видам недвижимости, эксперты говорят, что привлекательными объектами можно считать офисные и торговые помещения, а также земельные участки. «Ключевое условие — цена приобретения должна соответствовать финансовой модели. При этом ожидаемая инвесторами доходность соотносится с ключевой ставкой: в настоящее время они ориентируются на чистый арендный поток от 12% годовых»,— считает Сергей Дуванов, руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге.
Девелоперы обращают внимание, что в 2026 году в структуре инвестиционного спроса заметно смещение интереса от классических доходных апартаментов в сторону офисной недвижимости. По наблюдениям основателя Bau City Development Кирилла Сиволобова, сегодня внимание инвесторов привлекают офисы в хорошей локации как самостоятельный инвестиционный продукт. Значительная часть инвесторов — это небольшие компании, которые рассматривают покупку офиса для собственных нужд. Речь идет о представителях консалтингового, юридического, финансового бизнеса и других сфер услуг, где нет необходимости в больших площадях. «Для таких покупателей важны возможность организовать постоянное рабочее пространство и независимость от условий аренды, которые могут меняться со временем»,— комментирует господин Сиволобов.
«Спрос на качественные объекты в офисном сегменте устойчив в долгосрочной перспективе, а в случае необходимости на них проще найти покупателя, чем на другие активы»,— полагает директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева.
По ее мнению, приобретение офисных площадей с понятным денежным потоком готовы рассматривать фонды, частные инвесторы и конечные пользователи. При этом на фоне роста вакансии и ограниченного спроса инвесторы более внимательно оценивают качество локации, уровень заполняемости и надежность арендаторов. «В этих условиях готовые объекты класса А с арендным потоком и высокой доходностью остаются востребованными, тогда как проекты со слабой локацией или значительной вакансией остаются менее ликвидными»,— говорит госпожа Андреева.
В целом для инвесторов с ограниченным капиталом доступ к доходной коммерческой недвижимости обеспечивают ЗПИФы, а крупные компании приобретают готовые доходные объекты напрямую, добавляет господин Починщиков.
«Для сохранения капитала и собственных потребностей компании все чаще покупают офисы. В таких сделках экономика строится вокруг владения и эксплуатации объекта, а не получения арендного потока,— рассуждает эксперт.— Для получения дохода можно инвестировать в офисную и торговую недвижимость с качественными арендаторами, а также точечно — в складскую. Для сохранения капитала — приобретать собственный офис. Для инвестиций с небольшим капиталом — использовать ЗПИФы, для крупного бизнеса — покупать готовые доходные объекты».
Формат офисов в нарезку в первую очередь подходит тем, кому не нужны большие площади: консалтинговым, юридическим и финансовым компаниям, представительствам. Для них собственный офис позволяет закрепиться в постоянной локации и не зависеть от изменения арендных ставок, отмечает господин Сиволобов.
Перспективные вложения
Что касается долгосрочных перспектив, то надежным объектом для вложений остается как раз офисная недвижимость. «Этот сегмент остается привлекательным активом для инвестиций. За девять месяцев 2026 года объем сделок в нем составил чуть более 200 млрд рублей, или около 30% общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость. Это подтверждает высокий интерес со стороны инвесторов»,— подчеркивает Иван Починщиков.
Он добавляет, что офисный сегмент сохраняет спрос как со стороны конечных пользователей, приобретающих помещения для собственного размещения, так и со стороны девелоперов и инвестиционных структур.
«В Петербурге сохраняется дефицит качественных офисов класса B в сформированных локациях, где за последние годы появилось большое число проектов бизнес-класса и выросла деловая активность. Исходя из этого мы дополнительно предусмотрели 89 офисов в составе строящегося многофункционального комплекса "Нигилист" на улице Фучика во Фрунзенском районе»,— соглашается Кирилл Сиволобов.
При выборе офисной недвижимости в качестве объекта для инвестиций важно учитывать несколько факторов: местоположение, качество объекта и стоимость входа, говорит Сергей Дуванов. С точки зрения локации наибольший интерес представляют центральные исторические районы Санкт-Петербурга и прилегающие к ним территории. Что касается качества, то предпочтение стоит отдавать современным объектам классов B+ и A с качественной отделкой, считает эксперт.
Новые проекты
Между тем инвесторы не только приобретают офисную недвижимость, но и запускают новые проекты. Так, компания Bau City Development недавно приобрела земельный участок в Выборгском районе Петербурга. На площадке планируется строительство современного бизнес-центра класса B+.
Площадь участка — 6 га, здесь планируется построить проект общей площадью около 32 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составит 5 млрд рублей. Выход на строительную площадку запланирован на начало 2027 года, а ввод объекта в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2029 года.
«Мы рассматриваем этот проект как логичное продолжение развития компании и расширение нашего присутствия на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. Сегодня качественные офисные пространства остаются востребованным продуктом, особенно в локациях с развитой транспортной доступностью и сложившейся городской инфраструктурой»,— комментирует господин Сиволобов.
Новый бизнес-центр станет первым крупным офисным проектом Bau City Development. Девелопер известен выводом новых форматов недвижимости на рынок; сейчас компания реализует урбан-квартал «Нигилист» во Фрунзенском районе у станции метро «Бухарестская», который объединяет различные форматы для жизни и работы: классические квартиры, апартаменты высокого класса, классический апарт-отель и офисный центр.
«Сегодня качественные офисные пространства остаются востребованным продуктом, особенно в локациях с развитой транспортной доступностью и сложившейся городской инфраструктурой»,— заключает Кирилл Сиволобов.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 7