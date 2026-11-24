Девелоперы обращают внимание, что в 2026 году в структуре инвестиционного спроса заметно смещение интереса от классических доходных апартаментов в сторону офисной недвижимости. По наблюдениям основателя Bau City Development Кирилла Сиволобова, сегодня внимание инвесторов привлекают офисы в хорошей локации как самостоятельный инвестиционный продукт. Значительная часть инвесторов — это небольшие компании, которые рассматривают покупку офиса для собственных нужд. Речь идет о представителях консалтингового, юридического, финансового бизнеса и других сфер услуг, где нет необходимости в больших площадях. «Для таких покупателей важны возможность организовать постоянное рабочее пространство и независимость от условий аренды, которые могут меняться со временем»,— комментирует господин Сиволобов.