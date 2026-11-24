«Например, инвестор выбирает резиденцию в комплексе "Регалия". Лизингодатель покупает выбранный клиентом объект и передает его в аренду с правом последующего выкупа. Вместо единовременной оплаты покупатель заключает договор лизинга: вносит предусмотренный договором аванс, а оставшуюся стоимость выплачивает по графику. Это позволяет сохранить часть собственных средств и приобрести объект, который потенциально может приносить арендный доход. Саму недвижимость можно передать в управление для сдачи гостям или использовать в качестве корпоративного жилья»,— приводит пример господин Рудаков. Лизинговая компания при этом берет на себя взаимодействие с УК или ТСЖ, оплату налогов и регистрацию в Росреестре. После последнего платежа собственность переходит к лизингополучателю.