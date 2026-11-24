Лизинг расширяет жилплощадь
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Высокая стоимость заемных средств заставляет покупателей недвижимости искать новые финансовые инструменты. Лизинг, привычный для бизнеса, постепенно выходит за пределы коммерческого сегмента: он может быть интересен инвесторам, приобретающим апартаменты для сдачи в аренду, и частным покупателям жилья.
Рынок недвижимости Петербурга продолжает адаптироваться к изменению условий финансирования и структуры спроса. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за январь — сентябрь 2026 года в Петербургской агломерации заключили около 47 тыс. сделок с новостройками — примерно на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ипотека остается основным инструментом покупки, обеспечивая около 60% сделок. При этом покупатели продолжают использовать собственные средства и рассрочки, подбирая условия под свои финансовые возможности. В такой ситуации лизинг недвижимости может стать дополнительным инструментом покупки жилья — прежде всего для тех, кто рассматривает объект как инвестиционный актив или планирует использовать его в предпринимательской деятельности.
Коммерческий сегмент — основа рынка
В коммерческом сегменте лизинг уже используется для приобретения офисных, складских, производственных и гостиничных объектов. «Чаще всего в лизинговых сделках рассматривают объекты, которые можно использовать для предпринимательской деятельности или сдавать в аренду: офисы, торговые и складские помещения, гостиничную недвижимость. Доходная недвижимость такого формата может быть интересна именно в инвестиционном или гостиничном сценарии — например, когда покупатель приобретает объект для получения дохода и может оценивать платежи в связке с будущей выручкой»,— отмечает генеральный директор ГК «Алгоритм жизни» Кирилл Рудаков.
По данным агентства «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2026 года доля недвижимости в портфеле лизинговых компаний составляла 11,8%, а объем нового бизнеса в этом сегменте достиг 10,6 млрд рублей. За восемь месяцев, согласно отчету НАПИ, количество переданных в лизинг объектов выросло на 50% к аналогичному периоду 2025 года, приводит данные директор по финансированию оборудования, судов и недвижимости «Альфа-Лизинга» Дмитрий Калинин.
Он считает, что пока рынок лизинга недвижимости находится в стадии формирования, но обладает серьезным потенциалом. Основным драйвером выступает коммерческий сегмент, жилой и апартаменты пока остаются нишевыми, согласен господин Калинин. «Как правило, лизинг здесь работает не с единичными квартирами, а с лотами (этажи, секции) у застройщиков. Основной клиент — профессиональный инвестор, приобретающий площади для последующей сдачи в аренду. Такие помещения стоят на 15–20% дешевле квартир, а окупаются быстрее»,— говорит он.
Около 95% сделок исторически приходится на коммерческую недвижимость — офисы, апартаменты и производственно-складские помещения, сделки с жилой недвижимостью носят единичный характер, несмотря на отсутствие юридических ограничений, добавляет директор по развитию лизинга недвижимости ГК «Интерлизинг» Розалия Миндарова. Петербург и Ленобласть, по ее словам, остаются традиционными лидерами спроса. Высокая активность в регионе напрямую связана с лидерством города по концентрации и развитию формата апарт-отелей. В Ленинградской области лизинг наиболее востребован для финансирования производственно-складских объектов.
«Для человека, покупающего жилье для себя, лизинг может быть менее привлекательным, чем ипотека с оформлением квартиры в собственность и залогом. В то же время лизинг может оказаться востребованным у покупателей, которые не рассматривают объект исключительно как место проживания»,— отмечает господин Рудаков.
Например, гостиничные апартаменты могут приобретаться для последующей сдачи в аренду и получения денежного потока. В этом случае финансовая схема оценивается не только через размер ежемесячного платежа, но и через предполагаемую выручку от эксплуатации недвижимости.
Инструмент для инвестора
Основная экономическая логика лизинга — возможность распределить затраты во времени и не направлять всю сумму на приобретение недвижимости сразу. Это особенно важно для предпринимателей и инвесторов, которым необходимо сохранить оборотный капитал или оставить средства для других проектов.
По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, среди потенциальных пользователей лизинга недвижимости — компании, которые хотят выкупить арендуемые офисные или производственные помещения, инвесторы, рассматривающие недвижимость как долгосрочный актив, а также покупатели, планирующие сдавать объект в аренду.
Частный инвестор также может рассматривать лизинг, если лизингодатель готов работать с ним, а условия договора соответствуют финансовой модели. Но сам по себе инструмент не гарантирует доходности: важно сопоставить будущую выручку с графиком платежей, расходами на управление, содержание объекта и возможными периодами простоя.
«Например, инвестор выбирает резиденцию в комплексе "Регалия". Лизингодатель покупает выбранный клиентом объект и передает его в аренду с правом последующего выкупа. Вместо единовременной оплаты покупатель заключает договор лизинга: вносит предусмотренный договором аванс, а оставшуюся стоимость выплачивает по графику. Это позволяет сохранить часть собственных средств и приобрести объект, который потенциально может приносить арендный доход. Саму недвижимость можно передать в управление для сдачи гостям или использовать в качестве корпоративного жилья»,— приводит пример господин Рудаков. Лизинговая компания при этом берет на себя взаимодействие с УК или ТСЖ, оплату налогов и регистрацию в Росреестре. После последнего платежа собственность переходит к лизингополучателю.
В таком сценарии важно учитывать особенности объекта: доход от аренды зависит от сезонности, уровня загрузки и расходов на управление, а платежи по договору необходимо вносить по установленному графику. Поэтому потенциальному инвестору следует оценивать не только стоимость самой недвижимости, но и полную стоимость лизинга, а также устойчивость будущего денежного потока.
Кирилл Рудаков подчеркивает, что лизинг наиболее выгоден компаниям, которые стремятся к законной оптимизации налоговой нагрузки. Благодаря тому, что можно возместить НДС в размере 22% со всех выплат по лизингу, включая аванс, а также включить лизинговые, коммунальные и эксплуатационные расходы в себестоимость, бизнесу удается заметно уменьшить налоговые отчисления.
Это помогает компенсировать возможные переплаты, в том числе в условиях высокой ставки ЦБ. Еще одно преимущество лизинга — более адаптивные схемы выплат: лизинговые компании могут предложить убывающий, сезонный или специально подобранный под нужды клиента график, тогда как банки обычно дают менее гибкие условия.
Рынок с потенциалом
На сегодняшний день существует несколько механизмов лизинга, рассказывает Дмитрий Калинин. При прямом лизинге лизинговая компания покупает готовый объект у продавца и передает его клиенту. Лизинг «будущей вещи» предполагает, что объекты финансируются на стадии строительства (авансирование до 100%). При возвратном лизинге собственник продает свой объект лизинговой компании и берет его же в лизинг, чтобы высвободить оборотные средства.
«По жилой недвижимости для физлиц рынок менее стандартизирован. Это не массовый классический финансовый лизинг, а индивидуальные сделки со своей юридической и налоговой спецификой»,— объясняет господин Калинин.
Базовые условия: работа юрлица или ИП от года, стоимость объекта от 15 млн рублей в крупных городах, аванс от 5%, срок договора от года до семи лет с возможностью досрочного выкупа, перечисляет госпожа Миндарова.
Она ожидает качественной трансформации сегмента в ближайшие два-три года. «Приход новых крупных федеральных игроков ускорит популяризацию лизинга недвижимости, сделает условия более конкурентными и превратит этот инструмент в массовый и привычный способ финансирования для российского бизнеса»,— отмечает эксперт.
Дмитрий Калинин также надеется на устойчивой рост лизинга недвижимости на горизонте двух-трех лет. По его мнению, развитие рынка в том числе пойдет по пути создания партнерских программ с девелоперами.
Петр Щербаченко считает, что динамика рынка будет зависеть в том числе от стоимости финансирования и условий договоров. Среди особенностей лизинга недвижимости он выделяет более высокие ставки по сравнению с ипотекой и возможность ежегодной индексации цены, предусмотренной отдельными договорами. С другой стороны, как раз лизинг может оказаться актуальным для тех клиентов, которые имеют сложности с оформлением банковского кредитования.
«На горизонте ближайших двух-трех лет стоит ожидать постепенного расширения применения лизинга в инвестиционных и коммерческих сценариях. Перспективы будут зависеть прежде всего от стоимости денег, готовности лизингодателей финансировать конкретные типы недвижимости и появления понятных программ с прозрачными условиями»,— прогнозирует Кирилл Рудаков.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 5