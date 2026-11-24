Из преимуществ лизинга он называет то, что жилье приобретает не банк, а лизингодатель, на которого ложится и обязанность по уплате имущественного налога. «Однако возникает немало вопросов. Кто будет заниматься изъятием предмета лизинга при просрочке платежей? Кто первым сумеет создать эффективно работающее специализированное подразделение? Насколько вообще отработана сама схема жилищного лизинга, кто будет ее контролировать и регулировать? Да, автомобили сегодня активно приобретают в лизинг, но разница между покупкой машины и жилья очевидна. Квартиру, приобретенную в ипотеку, даже находящуюся в залоге у банка, можно хотя бы продать. При лизинге такой возможности нет до перехода права собственности»,— перечисляет эксперт «тонкие места» этой схемы.