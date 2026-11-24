Скомбинировать схемы
Инструменты
Высокая ключевая ставка Банка России делает не первый год недоступными кредиты для развития бизнеса для значительной части мелких и средних игроков рынка недвижимости. В том, какие инструменты для привлечения финансирования в проекты сегодня доступны предпринимателям, разбирался корреспондент Guide Максим Сухарников.
Наибольший объем сделок на российском рынке недвижимости традиционно приходится на жилых девелоперов. Практически все публичные проекты в этом сегменте, почти 99%, реализуются с использованием проектного финансирования банков-партнеров. В остальных сегментах рынка, на которые приходится менее половины общего объема сделок, преобладает приобретение активов на заемные средства, причем структура займов может быть разной. Сергей Дуванов, руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге, говорит, что крупные компании предпочитают заем от материнской компании, когда главная управляющая структура с акционерами предоставляет финансирование дочернему подразделению на льготных условиях для приобретения коммерческой недвижимости и реализации инвестиционного проекта. «Еще один распространенный механизм — привлечение капитала через закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы). В этом случае управляющая компания аккумулирует средства частных и корпоративных инвесторов, которые впоследствии направляются на приобретение объектов коммерческой недвижимости»,— делится он.
Доходность не покрывает
Востребованность простого кредита и лизинга в последние годы существенно снизилась на фоне высоких процентных ставок. Доходность коммерческой недвижимости зачастую не позволяет покрывать стоимость такого финансирования, что делает использование этих инструментов экономически выгодным при условии получения значительного дисконта.
Александра Царук, руководитель направления инвестиционного брокериджа Rusland SP, считает, что выбор инструмента финансирования во многом зависит от типа и масштаба коммерческой недвижимости. Приобретение небольшого помещения в формате стрит-ритейла и покупка целого бизнес-центра предполагают совершенно разные подходы. «В условиях высокой ключевой ставки спрос закономерно сместился в сторону сделок с использованием собственного капитала. Стоимость банковского финансирования в ряде случаев оказывается настолько высокой, что практически сводит на нет инвестиционную доходность объекта. Поэтому для многих покупателей приобретение недвижимости без привлечения кредитных средств стало более рациональным решением. Вместе с тем по мере снижения ключевой ставки интерес к банковскому кредитованию постепенно возвращается»,— рассказывает она.
При этом, замечают эксперты, банки стали предъявлять более жесткие требования как к заемщикам, так и к приобретаемым объектам. Оцениваются кредитная история компании или физического лица, действующая долговая нагрузка, наличие судебных разбирательств и исполнительных производств. Более тщательно проверяется и залоговое имущество: его расположение, возраст здания, состояние инженерных коммуникаций, наличие обременений и других юридических ограничений.
Максим Жабин, директор по развитию ГК «Едино», добавляет, что деньги для покупателя коммерческой недвижимости не просто подорожали. Под них сузился круг сделок, которые банк вообще готов рассматривать. «Раньше кредит помогал увеличить объем вложений, а теперь он доступен только там, где источник погашения виден на бумаге до подписания договора. Покупка помещения под собственные планы развития бизнеса такой проверки не проходит, потому что обещание будущей выручки банк в расчет погашения не берет»,— замечает господин Жабин.
К заемщику требования сместились от залоговой логики к операционной, считает эксперт. Банк хочет видеть работающую компанию с историей, прозрачной отчетностью и выручкой, не связанной с покупаемым объектом, поскольку именно она закрывает платеж в месяцы простоя. «Проектная компания без оборотов, созданная под сделку, кредит получает редко и только под поручительство бенефициара и группы»,— напоминает он.
Доля собственных средств в сделке выросла и обсуждается индивидуально, но логика везде одна. Банк оставляет себе запас между суммой кредита и ценой объекта на случай, если залог придется продавать быстро и с дисконтом. Поэтому в залог идет сам объект, а рядом почти всегда стоит поручительство собственника бизнеса, иногда дополнительное имущество.
Требований к объекту больше
К самому объекту требований сегодня больше, чем к заемщику. «Банк смотрит на действующие договоры аренды, платежеспособность арендаторов и срок договора, сопоставимый со сроком кредита. Арендный поток должен покрывать платеж с запасом на случай простоя. Отдельно оценивается универсальность помещения, потому что при дефолте залог придется продавать и у кредитора должен быть понятный круг покупателей. Типовое помещение на проходной улице такой круг дает, а узкоспециализированный объект под одного пользователя не дает, и отсутствие покупателя на залог закрывает сделку быстрее любой ставки»,— говорит господин Жабин.
«В настоящее время банковское финансирование остается востребованным в девелоперских проектах и при сделках со значительным дисконтом, когда чистая доходность продаваемой недвижимости выше 15% годовых, в остальных сценариях это нецелесообразно из-за высоких процентных ставок»,— добавляет господин Дуванов.
Он отмечает, что если ориентироваться на запросы, поступающие в компанию, то, помимо девелоперов, значительную долю спроса на крупные объекты формируют паевые инвестиционные фонды. «Их модель позволяет привлекать относительно недорогое финансирование от пайщиков, которые рассчитывают на рост стоимости паев за счет качественного управления активами и формирования крупного портфеля недвижимости»,— говорит господин Дуванов. При этом он замечает, что спрос на сделки с обратной арендой, лизинг и проекты built-to-suit заметно сократился из-за высокой стоимости строительства и финансирования.
«На мой взгляд, в текущих условиях наиболее выгодны две стратегии финансирования. Первая — проектное финансирование, актуальное для девелоперов жилой недвижимости. Вторая — привлечение капитала напрямую с рынка, в том числе через корпоративные займы и паевые инвестиционные фонды. Такой подход подходит для проектов, доходность которых не позволяет покрывать стоимость банковского кредита»,— рассуждает господин Дуванов.
Владимир Зеленов, генеральный директор УК «Активо-Капитал», подтверждает, что в этом году ЗПИФ — один из наиболее активных покупателей коммерческой недвижимости. «Девелоперам ЗПИФы дают возможность сформировать дополнительный источник капитала, альтернативный банковскому финансированию. Для розничного инвестора фонды открывают возможности инвестировать в крупные проекты, и с каждым годом линейка таких проектов становится все разнообразнее»,— говорит он.
Он указывает, что, по данным аналитиков IBC, за три квартала 2026 года УК ЗПИФ заключили 20 сделок объемом 144 млрд рублей. Общая площадь приобретенных объектов превысила 860 тыс. кв. м.
«Ключевые сегменты на рынке розничных ЗПИФов — это офисная и складская недвижимость. Именно на этих сегментах был сосредоточен интерес управляющих компаний, здесь формируется основной потенциал доходности. Отдельно можно выделить рынок ЦОДов. Спрос на инвестиции в дата-центры растет быстрее, чем возможности реализации проектов. Главный сдерживающий фактор — нехватка мощностей. Но в этот сегмент инвестируют не рентные фонды, здесь стратегия заключается в росте добавленной стоимости за счет строительства объектов. Инфраструктуры ЦОДов критически не хватает, поэтому здесь стоит ждать новых проектов, в том числе и с участием ЗПИФов»,— рассуждает господин Зеленов.
Заемные средства в приоритете
Господин Дуванов указывает, что инвесторы, как правило, предпочитают заемные средства собственным, стремясь минимизировать вложения собственного капитала и связанные с этим риски. «При этом ориентиры по срокам окупаемости существенно не изменились: сегодня сделки заключаются преимущественно с объектами, срок окупаемости которых составляет менее десяти лет, а доходность — от 10% годовых»,— говорит эксперт.
Инвесторы также учитывают альтернативные возможности размещения капитала. Например, банковские депозиты сегодня позволяют получать до 12% годовых. Поэтому вложения в коммерческую недвижимость должны обеспечивать более высокую доходность, оправдывающую инвестиционные риски. В противном случае приобретение объекта может рассматриваться прежде всего как инструмент диверсификации активов и сохранения капитала.
Станислав Ступников, партнер и генеральный директор компании «МТЛ. Управление активами», считает, что сегодня на рынке фактически работают пять базовых моделей: покупка за собственные средства, банковское кредитование, рассрочка от девелопера, лизинг и различные формы привлечения партнерского или частного капитала. На практике все чаще используются их комбинации. «Классический банковский кредит никуда не исчез, но при текущей стоимости денег он перестал быть универсальным решением. При ключевой ставке 14% стоимость банковского финансирования для бизнеса оказывается существенно выше, и если доходность объекта ниже стоимости заемного капитала, кредитное плечо уже не увеличивает доходность инвестора, а начинает ее сокращать»,— говорит он.
Отдельно он выделяет еще одну модель, которая, по его мнению, становится все заметнее: привлечение капитала частных инвесторов непосредственно в девелоперский проект через продажу коммерческой недвижимости отдельными лотами. «Для девелопера это фактически дополнительный источник финансирования наряду с собственным капиталом и банком. Вместо того чтобы полностью финансировать строительство бизнес-центра за счет дорогого кредита и затем годами возвращать инвестиции через аренду, часть объекта можно реализовать конечным инвесторам и компаниям, покупающим помещения для собственного бизнеса или сдачи в аренду. Именно поэтому мы видим рост многособственнических бизнес-центров и МФК. В Петербурге этот рынок уже перестал быть единичным экспериментом: появляются десятки проектов с офисами небольшими блоками»,— рассказывает господин Ступников.
Здесь, добавляет эксперт, есть принципиальная оговорка: продать объект по частям относительно просто, значительно сложнее сохранить его стоимость после появления десятков или сотен собственников. «Поэтому финансовая модель многособственнического объекта должна с самого начала включать профессиональное управление»,— предупреждает он.
Госпожа Царук указывает: «Привлечение частных инвесторов также используется при приобретении коммерческой недвижимости, однако совместное владение объектом сопряжено с дополнительными рисками. Прежде всего участникам необходимо заранее закрепить в соглашении порядок владения и управления недвижимостью, распределения расходов и принятия решений. Отдельного внимания заслуживают финансовые обязательства каждого из инвесторов. Например, возникновение долговых проблем у одного из участников может осложнить распоряжение общим активом, если кредиторы предъявят требования к его доле».
Набирающий вес сегмент
Помимо традиционных инструментов, на рынке развивается лизинг коммерческой недвижимости. «Его привлекательность связана с возможностью формирования более гибкого графика платежей, а также с налоговыми преимуществами, в том числе возможностью принятия НДС к вычету при соблюдении установленных законодательством условий»,— говорит госпожа Царук.
Господин Жабин отмечает: «Лизинг — единственный инструмент, который за последний год прибавил. Для юридического лица помещение работает как средство производства, поэтому лизинговые платежи целиком относятся на себестоимость и уменьшают налог на прибыль, а к этому добавляются ускоренная амортизация и вычет по НДС. Компания, которая покупает за свои деньги, тоже амортизирует объект, но медленно, без ускоряющего коэффициента и ценой замороженного оборотного капитала».
Бизнес-партнер TrendAgent в Санкт-Петербурге Вера Голубева полагает, что лизинг по-прежнему занимает очень малую долю в сделках: «Нет массовой привычки, слабая регуляторная ясность для физлиц, банкам и лизингодателям проще работать с ипотекой и классической арендой, а покупателю — взять кредит и сразу стать собственником. Плюсы лизинга — ниже входной порог, гибкий срок, возможность обновлять объект; минусы — итоговая переплата, ограничения по выкупу, слабая защита "почти собственника"». Она указывает, что в коммерческой недвижимости лизинг привычнее, и добавляет, что пока ипотека и рассрочка девелопера закрывают спрос на «свое», жилой лизинг останется нишей для корпоративных программ и точечных схем, а не рынком для широкого покупателя.
Станислав Александров, заместитель генерального директора Bau City Development, напоминает, что лизинг при покупке жилья в РФ пытаются внедрять уже около 15 лет, но пока не очень успешно. «Длинная рассрочка в формате лизинга — это, по сути, аренда с последующим выкупом. Та же ипотека, но без права собственности на квартиру до момента окончательного расчета. Десять лет платить и при этом не быть собственником жилья — достаточно рискованная история. Выгода для покупателя сомнительна, а если экономическая ситуация изменится, то покупка станет серьезной финансовой обузой»,— согласен он с коллегой из TrendAgent.
Из преимуществ лизинга он называет то, что жилье приобретает не банк, а лизингодатель, на которого ложится и обязанность по уплате имущественного налога. «Однако возникает немало вопросов. Кто будет заниматься изъятием предмета лизинга при просрочке платежей? Кто первым сумеет создать эффективно работающее специализированное подразделение? Насколько вообще отработана сама схема жилищного лизинга, кто будет ее контролировать и регулировать? Да, автомобили сегодня активно приобретают в лизинг, но разница между покупкой машины и жилья очевидна. Квартиру, приобретенную в ипотеку, даже находящуюся в залоге у банка, можно хотя бы продать. При лизинге такой возможности нет до перехода права собственности»,— перечисляет эксперт «тонкие места» этой схемы.
Другое дело, считает господин Александров,— лизинг офисных помещений. «Такая схема может интересна всем трем сторонам-участникам. Например, банк приобретает готовые или строящиеся офисные помещения и передает их в финансовую аренду конечному клиенту. Бизнес получает офис в долгосрочное пользование с правом выкупа по окончании срока лизинга, может применять ускоренную амортизацию, эффективнее управлять денежными потоками и прогнозировать финансовый результат. Кроме того, существует возможность возмещения НДС, что особенно актуально для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения»,— рассуждает он.
Длинная рассрочка больше неактуальна
Помимо лизинга, по словам господина Жабина, набирают вес клубные или фондовые структуры. «Теряет актуальность классический инвестиционный кредит под еще не созданный арендный поток, а вместе с ним длинная рассрочка от продавца»,— уверен эксперт.
По его словам, альтернативные схемы распространены шире, чем показывает любая статистика, потому что в отчетность они почти не попадают. «Когда банк перестал кредитовать такие покупки, деньги с рынка не ушли, а перетекли в частные контуры. Складываются клубные покупки нескольких инвесторов на один объект, партнерское финансирование с разделением ролей между тем, у кого деньги, и тем, у кого объект и управление, процентные займы от собственников в свои же компании и комбинации небольшого банковского кредита с деньгами учредителя»,— добавляет господин Жабин.
Главный юридический риск здесь лежит в разрыве между фактическим и оформленным участием. Собственность регистрируется на одно лицо, а договоренности остальных живут в переписке и в устных обещаниях. «Пока все довольны, конструкция держится, но она рассыпается при выходе одного из участников, когда нужно оценить долю и найти деньги на выкуп. Паевая структура или доли в компании с подписанным корпоративным договором стоят дороже в оформлении и дешевле обходятся в конфликте. Там же заранее прописываются порядок выхода, формула оценки и запрет продавать долю постороннему без согласия партнеров»,— делится директор по развитию ГК «Едино».
По его мнению, сегодня универсальной оптимальной схемы финансирования сейчас нет, но есть одно правило, от которого считается все остальное. «Заемные деньги имеет смысл брать, пока доходность объекта выше стоимости этих денег. Как только ставка по кредиту обходит арендную доходность, кредитное плечо начинает работать против инвестора и уменьшает его прибыль вместо того, чтобы увеличивать. Сегодня рынок находится именно в этой точке, поэтому базовая конфигурация строится от собственного капитала. Основная часть сделки закрывается собственными средствами, заемное плечо остается небольшим и берется только под объект с действующим арендатором, а лизинг имеет смысл для покупателя с прибылью и оборотами по НДС, то есть с налоговой нагрузкой, которую этот инструмент уменьшает»,— рассуждает господин Жабин.
Юлия Ружицкая, коммерческий директор компании UNIKEY, подтверждает, что на фоне дорогого банковского кредита альтернативные схемы финансирования действительно набирают популярность, но их распространенность неодинакова по сегментам. «Частные инвесторы и закрытые паевые инвестиционные фонды обеспечивают основной объем крупных сделок, то есть выступают скорее институциональным, чем массовым каналом. Партнерское финансирование растет в сегменте девелоперских проектов, где требуется объединение капитала и компетенций. Займы от собственников бизнеса распространены в малом и среднем бизнесе, поскольку позволяют быстро закрыть потребность в средствах без банковских процедур. Комбинированные модели, сочетающие собственные средства, банковский кредит и частные инвестиции, встречаются как способ снижения стоимости привлечения капитала для сделки или проекта»,— говорит она.
По словам госпожи Ружицкой, в текущих рыночных условиях оптимальной стратегией финансирования покупки коммерческой недвижимости следует считать приоритет собственного капитала и гибридных схем, при котором банковский кредит используется селективно — только под объекты с подтвержденным арендным потоком и достаточным запасом доходности над стоимостью заемных средств.
«Банковское кредитование остается инструментом масштабирования, однако при ставках 17–19% годовых оно оправданно лишь тогда, когда доходность объекта превышает ставку по кредиту на 3–5 п. п.; в противном случае предпочтительнее собственные средства или альтернативные схемы, включая частных инвесторов, партнерское финансирование и рассрочку от продавца. Собственный капитал не создает процентной нагрузки и повышает устойчивость проекта, а комбинированные модели позволяют снизить средневзвешенную стоимость капитала и распределить риски между участниками»,— резюмирует эксперт.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 4