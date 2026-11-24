Предложение апартаментов сокращается
Индустрия гостеприимства
По итогам трех кварталов 2026 года в Петербурге насчитывалось 63 комплекса качественных сервисных апартаментов с общим номерным фондом в 8,8 тыс. номеров. Доля Петербурга на рынке апартаментов страны достигла 49%. Однако сейчас предложение на рынке апартов сократилось более чем на 20% — причиной эксперты называют сложности в согласовании проектов.
Ольга Широкова, партнер NF Group, подсчитала, что по состоянию на октябрь 2026 года в Санкт-Петербурге насчитывается 63 комплекса качественных сервисных апартаментов в составе отелей и апарт-отелей с совокупным номерным фондом около 8,8 тыс. номеров. «На город приходится 49% российского предложения этого формата, что делает его крупнейшим рынком сервисных апартаментов в стране. За январь — сентябрь 2026 года в Петербурге открылось пять новых объектов, а до конца года ожидается запуск еще четырех совокупным проектным объемом около 400 номеров»,— отмечает эксперт.
При этом, как подсчитали аналитики группы «Эталон», средняя стоимость сервисных апартаментов в Санкт-Петербурге за пять лет выросла в 2,5 раза, достигнув 15,2 млн рублей, а предложение в 2026 году сократилось на 22% за год: новые проекты пока не успевают восполнять реализуемый объем.
Александр Мамохин, коммерческий директор Level Group, добавляет, что одним из факторов, сдерживающих развитие сегмента, становится усложнение согласования новых проектов, в том числе в связи с требованиями по обеспечению социальной инфраструктурой. «В качестве альтернативы некоторые девелоперы обращаются к созданию проектов посредством реконструкции — особенно в высоколиквидных туристических локациях»,— говорит он.
Павел Евсюков, директор по продукту, Hansa Group, также считает, что рынок классических сервисных апартаментов в Петербурге сокращается. «Причиной тому стали изменения в градостроительной политике города: удлинился и усложнился цикл согласований, выросла социальная нагрузка на этот сегмент»,— поясняет он.
В поисках прозрачности
Как отмечают аналитики «Эталона», рынок апартаментов Санкт-Петербурга включает два формата: сервисные апартаменты (апарт-отели), предполагающие обслуживание гостиничного уровня, и несервисные комплексы. Сервисные апартаменты остаются наибольшей частью сегмента, хотя с 2025 года их доля уменьшилась с 74 до 65%.
Средняя цена квадратного метра в сервисных апартаментах достигла 439 тыс. рублей, увеличившись более чем в 2,5 раза с 2021 года и на 22% за последний год, подсчитали в «Эталоне».
Интерес инвесторов к сегменту поддерживает и высокий туристический спрос. По итогам 2025 года туристический поток в Петербург превысил 12,4 млн человек, увеличившись на 7% за год. На этом фоне в прошлом июле загрузка апарт-отелей города составляла 88,2%, а в августе достигла 89,7%. Для сравнения, в гостиницах категории «три-четыре звезды» показатели составили 84,2 и 83,8% соответственно. За прошедший период 2026 года загрузка двух этих сегментов немного снизилась, но все еще остается высокой, сообщили в «Эталоне».
При выборе апартаментов профессиональные рантье в первую очередь оценивают размер комиссии и прозрачность модели получения дохода. Для них важны стабильный денежный поток, потенциал роста стоимости апарт-отеля и высокая заполняемость в пиковые периоды. «Ключевую роль в инвестиционной модели играет отельный оператор. Даже качественный номер не гарантирует дохода: результат зависит от того, кто управляет объектом, обеспечивает его загрузку и организует обслуживание гостей. Поэтому для профессионального инвестора главный вопрос не только "что я покупаю", но и "кто будет этим управлять". Непрофессиональные инвесторы подходят к выбору немного по-другому. Если они приобретают объект на этапе строительства, то в первую очередь ориентируются на репутацию застройщика. Также они оценивают наличие программ доходности, востребованность локации, отделку и меблировку. Для этой аудитории также важны понятные условия вложения и возможность получать доход без самостоятельного управления недвижимостью»,— говорят в «Эталоне».
Основной фокус
По словам господина Мамохина, основной фокус девелоперов в городе уже традиционно приходится на проекты с гостиничной классификацией и сервисной моделью эксплуатации. «Однако даже в комплексах, позиционируемых как сервисные, договор с управляющей компанией далеко не всегда является обязательным. Покупателям предлагают разные модели получения дохода: от гарантированных выплат и участия в операционной прибыли до самостоятельной сдачи апартаментов в аренду. При этом успешность гостиничной модели определяется прежде всего характеристиками самого объекта: локацией, способной формировать устойчивый спрос, в том числе на краткосрочное размещение, продуктом, инфраструктурой и профессиональным управлением»,— отмечает эксперт.
В то же время, обращает внимание господин Мамохин, сохраняют актуальность проекты, ориентированные на собственное проживание и самостоятельное управление. Их преимущество заключается в гибкости использования: собственник может сдавать апартамент в долгосрочную аренду, а впоследствии использовать его для собственного проживания. «При определенных условиях самостоятельное управление может обеспечивать более высокую чистую доходность за счет отсутствия части расходов на профессиональную УК. Для таких проектов одним из ключевых конкурентных преимуществ становится ценовая доступность относительно сопоставимых квартир в той же локации»,— считает он.
Коммерческий директор ГК «Полис» Яна Вирченко полагает, что рынок апартаментов Петербурга за два года окончательно стал инвестиционным. «Покупатель приходит за доходным гостиничным активом и выбирает проект с оператором. В первом полугодии 2026 года на сервисные апартаменты пришлось уже 79% сделок»,— говорит она.
Доля псевдожилья в спросе быстро падает, а в новых проектах его почти нет, настаивает госпожа Вирченко. В первом полугодии на несервисный формат пришлось 5% нового предложения. «Девелоперы строят гостиничный продукт с управляющей компанией, сервисом и общественными зонами. Рынку это на пользу. Инвестор сразу видит, что покупает номер в отеле, и может посчитать его экономику»,— указывает эксперт.
За первое полугодие на рынок вышло около 1 тыс. новых юнитов в четырех комплексах, на 40% больше, чем годом ранее. «Больше половины новых номеров (57%) приходится на многофункциональные комплексы с офисами и торговлей. У такого проекта несколько источников дохода»,— замечает госпожа Вирченко.
Добавить функций
Николай Антонов, генеральный директор компании «МТЛ-Апарт», председатель Межрегиональной ассоциации апарт-отелей (МААО), считает, что одна из заметных тенденций на рынке — запуск многофункциональных комплексов (МФК) с апартаментами: почти 600 номеров (57% номерного фонда новых стартов). «Таким образом девелопер старается нивелировать свои риски, расширяя продуктовую линейку, ориентируя предложение большему количеству потенциальных покупателей»,— комментирует он. Также, по его словам, наблюдается большой прирост проектов в спальных районах.
На общем фоне выделяется рынок рекреационных апартаментов, расположенных в Курортном районе и Выборгском районе Ленобласти. Такие проекты зачастую представляют собой как раз псевдожилье, хотя застройщики и пробуют часть юнитов выводить в продажу для сдачи в краткосрочную аренду с помощью управляющей компании. В этих проектах обычно присутствует оздоровительная составляющая: спа, медицинские кабинеты. Помимо рекреационных функций, такие проекты обладают и другими преимуществами: малоэтажность, невысокая плотность застройки, благоприятная экология. При этом цена квадратного метра в таких лотах сопоставима с проектами бизнес- и премиум-классов в центральных районах Петербурга»,— рассуждает господин Евсюков.
«Предложение будет расти, и за гостя придется бороться. Инвестор станет смотреть, есть ли рядом туристический или деловой поток, что предусмотрено внутри комплекса и кто им управляет. От этого и зависит доходность. Рекреационный сегмент пока небольшой. Главный гость таких проектов живет в Петербурге и уезжает за город на выходные. В этом сегменте я жду заметного роста»,— прогнозирует госпожа Вирченко.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 3