При выборе апартаментов профессиональные рантье в первую очередь оценивают размер комиссии и прозрачность модели получения дохода. Для них важны стабильный денежный поток, потенциал роста стоимости апарт-отеля и высокая заполняемость в пиковые периоды. «Ключевую роль в инвестиционной модели играет отельный оператор. Даже качественный номер не гарантирует дохода: результат зависит от того, кто управляет объектом, обеспечивает его загрузку и организует обслуживание гостей. Поэтому для профессионального инвестора главный вопрос не только "что я покупаю", но и "кто будет этим управлять". Непрофессиональные инвесторы подходят к выбору немного по-другому. Если они приобретают объект на этапе строительства, то в первую очередь ориентируются на репутацию застройщика. Также они оценивают наличие программ доходности, востребованность локации, отделку и меблировку. Для этой аудитории также важны понятные условия вложения и возможность получать доход без самостоятельного управления недвижимостью»,— говорят в «Эталоне».