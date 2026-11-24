Дела семейные
Ипотека
Произошедшие в октябре изменения в семейной ипотеке, безусловно, окажут серьезное влияние на рынок строящегося жилья Петербурга, говорят эксперты. В первые месяцы после изменений они ожидают сокращения спроса на 20%.
Точной статистики за октябрь по объемам кредитования у Центробанка пока нет — она появится только в начале декабря 2026 года, но уже очевидно, что рынок ждет просадка, уверены эксперты. Результаты же последнего месяца перед тем, как начали действовать новые правила выдачи льготной семейной ипотеки, впечатляют: рынок жилищного кредитования Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в конце третьего квартала 2026 года продемонстрировал взрывную динамику, ставшую реакцией заемщиков на ужесточение условий господдержки. Согласно статистике Центробанка РФ, объем выданных ипотечных кредитов в регионе достиг 72,832 млрд рублей, что на 70% превышает показатель августа (42,746 млрд рублей). Санкт-Петербург усилил общерегиональный тренд: здесь объем выдач вырос на 85%, до 36,192 млрд рублей.
Последний вагон
Столь резкий подъем участники рынка объясняют эффектом «последнего вагона». С 1 октября 2026 года вступили в силу обновленные правила льготной семейной ипотеки, существенно изменившие параметры программы. Если ранее ставка в 6% была универсальной, то теперь она привязана к количеству детей и региону проживания. Для Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Подмосковья условия стали заметно жестче: например, семьям с одним ребенком до семи лет кредит доступен под 12% годовых с лимитом 12 млн рублей, с двумя детьми — под 10% (до 15 млн), с тремя — под 8% (до 18 млн). Максимальную выгоду сохранили лишь многодетные семьи: при пяти и более детях ставка в столичных регионах составит 4% при лимите 18 млн рублей. Одновременно был ограничен срок субсидирования льготной ставки — 15 годами вместо прежних 30.
Количественные показатели подтверждают ажиотажный характер спроса. В сентябре в СЗФО было оформлено 13 878 ипотечных кредитов против 9374 в августе. Для сравнения, в предыдущие месяцы рынок стабильно держался в диапазоне 8–11 тыс. сделок. Первоначальный всплеск наблюдался еще в июне, когда рынок ожидал введения новых правил с 1 июля, однако тогда решение было отложено на осень.
В разрезе регионов Северо-Запада лидером ожидаемо выступил Санкт-Петербург, где в сентябре выдано 5698 кредитов. В Ленинградской области оформлено 1989 договоров на общую сумму 10,749 млрд рублей — темпы роста объемов кредитования здесь сопоставимы с петербургскими и также составили 85% к августу.
Совокупная долговая нагрузка по ипотеке в регионах СЗФО к отчетной дате достигла 2,491 трлн рублей. При этом доля просроченной задолженности остается незначительной — 23,668 млрд рублей, что не создает системных рисков для кредитных портфелей банков.
Эксперты отмечают, что всплеск сентября происходил на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 14%. Рыночные ставки по ипотеке без господдержки остаются на уровне 17–20%, что делает льготные программы единственным реальным драйвером спроса на новостройки. В этих условиях сентябрьский рекорд стал для рынка своеобразным «прощальным аккордом» уходящей конфигурации семейной ипотеки: теперь потенциальным заемщикам придется адаптироваться к новой, более дифференцированной и в большинстве случаев менее выгодной модели кредитования.
Цена растет, площадь сокращается
Стоит отметить, что по итогам октября средний бюджет сделки с семейной квартирой в новостройках агломерации Санкт-Петербурга достиг 9 млн рублей. За два года показатель вырос с 8,4 млн рублей, тогда как средняя площадь приобретаемого жилья сократилась почти на 8%, с 66,7 до 61,4 кв. м.
Сергей Ильясаев, генеральный директор ООО «СЗ "Комфорт Инвест"», говорит, что для семей с одним ребенком (а это, по данным эксперта, основная масса заемщиков по программе, ее доля достигает 55–65% в общем объеме покупателей по семейной ипотеке) ставка выросла вдвое. «Платеж по кредиту на 12 млн рублей может вырасти на 70% и более. Такая математика не оставляет иллюзий: в ближайшие месяцы продажи в комфорт-классе упадут. Я склоняюсь к тому, что по итогам октября количество сделок в Москве и Санкт-Петербурге снизится минимум на 20% относительно сентября»,— пессимистичен эксперт.
Он предполагает, что многодетные семьи активизируются с покупками, но их доля в спросе меньше, поэтому полностью компенсировать падение они не смогут. «А вот в Подмосковье и Ленобласти эффект может быть чуть мягче, чем в самих городах,— как раз за счет более низких цен и большего выбора в комфорт-классе. Думаю, переток покупателей в более доступные локации Подмосковья и Ленобласти ускорится, а застройщики в этих локациях продолжат усиливать рассрочку и гибкие программы покупки, чтобы закрепить преимущество»,— прогнозирует господин Ильясаев.
Евгений Бескровный, коммерческий директор LAR Development, добавляет: «Изменение условий семейной ипотеки с 1 октября повлияло прежде всего на покупательную способность семей с одним ребенком: ставка для них выросла с 6 до 12%. При максимальном лимите кредита в 12 млн рублей в Петербурге ежемесячный платеж теперь составляет около 123 тыс. рублей. Для значительной части аудитории комфорт-класса это принципиально другой уровень финансовой нагрузки. Поэтому одни покупатели взяли паузу, другие стали рассматривать рыночную ипотеку с субсидированием или рассрочку».
По его словам, аналитические данные говорят о том, что в октябре доля ипотечных сделок составила около 56% в Санкт-Петербурге и 59% в Ленобласти — и это ниже сентябрьских значений. «При этом продажи относительно активного сентября сократились примерно на 7–8%. Рыночная ипотека впервые более чем за два года обеспечила свыше половины выдач Сбербанка в Петербурге, а в Ленобласти ее доля достигла 72%. Это говорит не об исчезновении спроса, а об изменении его структуры и инструментов покупки»,— отмечает господин Бескровный.
Светлана Опрышко, учредитель и директор портала «Всеостройке.рф», говорит: «Зависимость комфорт-класса от семейной ипотеки остается высокой. В первом полугодии 2026 года примерно шесть из десяти квартир на первичном рынке Петербурга и Ленобласти приобретались с использованием ипотечного кредита. Более половины таких сделок приходилось на семейную программу. В отдельных комплексах комфорт-класса ее доля среди ипотечных продаж доходила до 80–90%. Поэтому любое изменение условий кредитования довольно быстро отражается на продажах».
После ограничения программы семьями с детьми до шести лет включительно часть покупателей лишилась возможности воспользоваться льготной ставкой, напоминает она. «Для семей, которые планировали покупку с небольшим первоначальным взносом, новые условия могут оказаться существенным препятствием. Даже если цена выбранной квартиры не изменилась, платеж по кредиту становится заметно выше. В такой ситуации либо откладывают покупку, либо начинают искать более доступный вариант»,— указывает она.
По мнению госпожи Опрышко, после изменения условий программы поддержать продажи могут рассрочки, трейд-ин и ипотечные программы с субсидированной ставкой. «Что касается перспектив отдельных проектов, то преимущество будет у тех, где покупателю не придется переплачивать за лишние метры и откладывать крупную сумму на ремонт. В частности, речь о квартирах с двумя спальнями и кухней-гостиной на 40–45 кв. м, желательно с готовой отделкой. Для Ленобласти важна и сама локация. Покупатель может согласиться на меньший набор дополнительных удобств в жилом комплексе, но отсутствие поблизости школы или неудобную дорогу до Петербурга компенсировать низкой ценой гораздо сложнее»,— рассуждает она.
При этом премиальный сегмент чувствует себя более уверенно. Александр Кравцов, основатель девелопера «Геометрия», считает, что по итогам десяти месяцев рынок первичного жилья Петербурга выглядит устойчивее, чем ожидалось в начале года. Ужесточение условий семейной ипотеки охладило спрос в массовом сегменте, однако высокобюджетный сегмент от льготных программ почти не зависит: лимит в 12 млн рублей покрывает лишь часть стоимости, а покупатели чаще используют собственные средства и рассрочки»,— замечает эксперт.
Ольга Газеева, заместитель генерального директора по развитию Fizika Development, комментирует: «По итогам десяти месяцев 2026 года суммарно в наших проектах структура спроса выглядела следующим образом: на рассрочку приходилось 55% покупок, а на ипотеку и единовременную оплату доли распределились поровну — по 22,5%».
Среди тенденций последних лет она отмечает дефицит участков под новое строительство в историческом центре, ограниченное предложение и сдержанная покупательская активность. «При этом в премиальном сегменте мы наблюдаем изменение структуры спроса: покупатели все чаще выбирают более просторные квартиры»,— делится госпожа Газеева.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 2