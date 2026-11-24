Он предполагает, что многодетные семьи активизируются с покупками, но их доля в спросе меньше, поэтому полностью компенсировать падение они не смогут. «А вот в Подмосковье и Ленобласти эффект может быть чуть мягче, чем в самих городах,— как раз за счет более низких цен и большего выбора в комфорт-классе. Думаю, переток покупателей в более доступные локации Подмосковья и Ленобласти ускорится, а застройщики в этих локациях продолжат усиливать рассрочку и гибкие программы покупки, чтобы закрепить преимущество»,— прогнозирует господин Ильясаев.