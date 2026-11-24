В таких условиях застройщикам стоит задуматься о возможности перестроения своего бизнеса. Одним из решений, например, могло бы стать строительство недвижимости под сдачу в аренду. Раз есть неудовлетворенный спрос на жилье, будет и поток арендаторов. Разумеется, подобный сегмент не сможет приносить такой прибыли, как реализация жилья по ДДУ. Но если взять пессимистичный сценарий и предположить, что через полгода или год ситуация не выправится и ключевая ставка ЦБ не упадет до приемлемых 12%, такой вариант может оказаться не таким уж и диким. Застройщики могут придерживать ввод, ждать изменения ситуации в лучшую сторону. Однако крупным структурам это будет непросто с учетом оборотов прошлых лет, столь резкое торможение неизбежно может привести к коллапсу. Те же, кто решит рискнуть и попытаться освоить для себя новую сферу, в конечном итоге могут оказаться в выигрыше.