Жизнь после льготы
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Событие, о котором так долго говорили девелоперы, случилось: в льготную программу семейной ипотеки внесены изменения, условия ужесточены и поток желающих получить жилищный заем резко упал. Пока статистики нет, но, как говорят девелоперы, падение спроса по итогам ноября на первичном рынке жилья может достигнуть 20%.
Спрос на жилье, конечно, никуда не делся — в России по-прежнему остается серьезная недообеспеченность жилой площадью как в крупных городах, так и в регионах. Однако без помощи со стороны государства, дотирующего ставку по ипотеке для банков, спрос не оживет. А ресурсов на такие дотации сегодня у государства нет.
В этих условиях девелоперам придется искать возможность самостоятельно стимулировать спрос. Инструменты, помимо ипотеки, вроде бы есть, но при ближайшем рассмотрении все равно они проигрывают по условиям даже рыночной ставке жилищного кредитования. А брать ипотеку на рыночных условиях сегодня готов очень небольшой процент населения — ежемесячный платеж по кредиту под 200 тыс. рублей в месяц даже для благополучных жителей крупных городов является очень серьезной нагрузкой на семейный бюджет.
В таких условиях застройщикам стоит задуматься о возможности перестроения своего бизнеса. Одним из решений, например, могло бы стать строительство недвижимости под сдачу в аренду. Раз есть неудовлетворенный спрос на жилье, будет и поток арендаторов. Разумеется, подобный сегмент не сможет приносить такой прибыли, как реализация жилья по ДДУ. Но если взять пессимистичный сценарий и предположить, что через полгода или год ситуация не выправится и ключевая ставка ЦБ не упадет до приемлемых 12%, такой вариант может оказаться не таким уж и диким. Застройщики могут придерживать ввод, ждать изменения ситуации в лучшую сторону. Однако крупным структурам это будет непросто с учетом оборотов прошлых лет, столь резкое торможение неизбежно может привести к коллапсу. Те же, кто решит рискнуть и попытаться освоить для себя новую сферу, в конечном итоге могут оказаться в выигрыше.
"Guide Недвижимость. Новые пространства". Приложение №40от 25.11.2026, стр. 2