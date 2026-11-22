В частности, за отчетный период стоимость бензина марки АИ-92 уменьшилась на 7,8% — до 69 руб. за литр, АИ-95 — на 9% до 73,45 руб. за литр, АИ-98 — на 2,6%, до 107,01 руб. При этом дизельное топливо в Сибири за тот же период подорожало на 2,6%.