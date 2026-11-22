Росстат отметил снижение розничных цен на бензин в Сибири
В ноябре по сравнению с октябрем стоимость бензина снизилась на 8%
Потребительские цены на автомобильный бензин в регионах Сибирского федерального округа в ноябре снизились на 8% по сравнению с октябрем. По состоянию на 16 ноября средняя стоимость литра топлива в Сибири составила 72,14 руб. Месяцем ранее, 19 октября, этот показатель достигал 78,70 руб., свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Федеральной службы государственной статистики.
В частности, за отчетный период стоимость бензина марки АИ-92 уменьшилась на 7,8% — до 69 руб. за литр, АИ-95 — на 9% до 73,45 руб. за литр, АИ-98 — на 2,6%, до 107,01 руб. При этом дизельное топливо в Сибири за тот же период подорожало на 2,6%.
Как сообщили в ведомстве, в ноябре снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 20 субъектах Российской Федерации. В целом по стране на 16 ноября средняя стоимость литра бензина составила 74,15 руб., в том числе АИ-92 — 70,04 руб., АИ-95 — 76,33 руб., АИ-98 и выше — 104,15 руб. Средняя цена на дизельное топливо по России достигла 87,09 руб. за литр.