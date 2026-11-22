Ледовый каток оборудуют в саратовском поселке Солнечный
Бесплатная ледовая площадка появится в этом году в поселке Солнечный в Саратове. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.
С соответствующей просьбой местные жители обратились на прошедшую прямую линию губернатора Романа Бусаргина. Глава региона пообещал решить вопрос.
Власти приняли решение об оборудовании катка в парке «Солнечный». В скором времени рабочие приступят к монтажу площадки. Лед зальют при наступлении подходящей холодной погоды.