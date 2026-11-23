В двухлетнем возрасте Андрей Могучий вместе с родителями переехал на Кубу, где прожил около двух лет, а затем провел пять лет в Монголии. Позднее родители отправились работать в Индию, однако будущий режиссер отказался ехать с ними, поскольку хотел учиться в советской школе и иметь постоянных друзей. Он остался в Ленинграде и продолжил обучение в школе № 107 Выборгского района, которую в разное время окончили несколько поколений его семьи