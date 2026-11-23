От формального к Большому
Режиссеру Андрею Могучему исполняется 65 лет
23 ноября исполняется 65 лет режиссеру Андрею Могучему. Начав карьеру с независимых спектаклей на окраине Ленинграда, он создал «Формальный театр», получил международное признание, работал в Александринском театре и на протяжении 10 лет возглавлял БДТ имени Товстоногова. Среди его наиболее известных постановок «Школа для дураков», «Изотов», «Счастье», «Алиса», «Пьяные», «Три толстяка» и «Холопы». «Ъ Северо-Запад» вспоминает жизнь, спектакли и награды Андрея Могучего.