Буксовал СКА в матче против «моряков» только на отрезке конец второго периода — половина третьего, когда хозяевам удалось провести две ответные шайбы. Оба раза отличился их нападающий Егор Петухов. Во втором случае ему помог передачей Никита Гусев, олимпийский чемпион в составе сборной России 2018 года, обладатель Кубка Гагарина сезона 2016/17 в составе СКА. В этом сезоне он решил выступать за «Сочи», хотя клуб из курортного города не претендует на высокие места в КХЛ. Игроку предложили хороший контракт. Матч «Сочи» против СКА прошел в «гусиной» тематике. На трибунах стадиона присутствовал даже живой гусь, который переживал за местных хоккеистов. Или делал вид, пока его снимали камеры.