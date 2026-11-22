СКА погонял «гусей» в Сочи
в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты СКА одержали победу над «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счетом 5:2. Она стала второй подряд для армейцев: ранее они обыграли «Нефтехимик» на его площадке — 3:2. Не помешал петербуржцам в Сочи ни звездный форвард черноморской команды Никита Гусев, ни живой гусь, который переживал на трибунах то ли за местный клуб, то ли лично за Гусева, игравшего когда-то за армейский коллектив.
Накануне этой игры произошло важное для СКА событие: к Андрею Разину, главному тренеру команды, присоединились два его помощника — Владимир Воробьев и Евгений Михалкевич, с которыми он ранее работал в магнитогорском «Металлурге». Этот клуб в сезоне 2023/24 выиграл под руководством Разина Кубок Гагарина. Ранее специалисты не могли покинуть «Магнитку» из-за контрактных обязательств, по поводу чего не раз выражал недовольство в СМИ новый главный тренер СКА. Комментируя прибытие коллег на тренерскую скамейку армейской команды, Разин сказал, что они ему очень помогли.
Наставник СКА был после победы в Сочи в хорошем настроении, даже рассказал анекдот про малинку, орех и банан, немного пошловатый, но в принципе Разин такими не брезгует. А вспомнил тренер его в связи с вопросом о том, останется ли в команде Сергей Плотников, ее бывший капитан. «Давайте сменим тему»— такими словами заканчивается анекдот.
Сейчас СКА выглядит на льду хорошо даже без Плотникова и ряда других игроков. Матч в Сочи это доказал. К 36-й минуте петербуржцы выигрывали 4:0 после голов форварда Василия Атанасова, защитника Егора Савикова и дубля нападающего Николая Голдобина. Тот быстро влился в строй после травмы, которая оставила его вне игры с середины октября до середины ноября, и, главное, начал набирать очки. В тройке с Голдобиным расцвел и американский легионер СКА Рокко Гримальди. На двоих в двух последних матчах армейцев — против «Нефтехимика» и «Сочи» — Голдобин и Гримальди набрали шесть очков.
Буксовал СКА в матче против «моряков» только на отрезке конец второго периода — половина третьего, когда хозяевам удалось провести две ответные шайбы. Оба раза отличился их нападающий Егор Петухов. Во втором случае ему помог передачей Никита Гусев, олимпийский чемпион в составе сборной России 2018 года, обладатель Кубка Гагарина сезона 2016/17 в составе СКА. В этом сезоне он решил выступать за «Сочи», хотя клуб из курортного города не претендует на высокие места в КХЛ. Игроку предложили хороший контракт. Матч «Сочи» против СКА прошел в «гусиной» тематике. На трибунах стадиона присутствовал даже живой гусь, который переживал за местных хоккеистов. Или делал вид, пока его снимали камеры.
Несмотря на то что интрига встречи разгорелась, ее быстро потушил Василий Глотов, новый капитан армейцев. Он на 55-й минуте добил шайбу в сетку ворот хозяев, завершив размашистую атаку с участием игроков СКА. Этот гол поставил точку в матче, а для Глотова стал 100-м в Континентальной хоккейной лиге, в которой он выступает с 2019 года.
Победа позволила армейцам залезть в зону плей-офф (это восемь лучших команд) Западной конференции КХЛ, откуда они вытеснили минское «Динамо» — клуб из Беларуси теперь отстает на очко. Дальше СКА ждет серия домашних матчей с «Локомотивом», «Барысом» и «Салаватом Юлаевым», которые пройдут 25, 27 и 29 ноября.