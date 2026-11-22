В Новороссийске топливо отпускают 32 заправки
В Новороссийске топливо можно купить на 32 автомобильных заправочных станциях. При этом АИ-100 нет, а АИ-95 есть только на 20 АЗС. Почти на всех станциях (31) есть дизельное топливо. АИ-92 доступен на 23 автозаправках. Приостановили продажу топлива на четырех станциях. Результаты мониторинга на наличие топлива на АЗС опубликованы на официальном сайте администрации города-героя.
Среди работающих АЗС названы заправки компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», Rusoil, «Татнефть», «Уфим-нефть», PNB, ООО «БОРА», ООО «ВАМ», АЗС «Кристина».