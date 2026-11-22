Снег и туман ожидаются в Петербурге 22 ноября
В Санкт-Петербурге к вечеру 22 ноября ожидается туман. В течение дня в городе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, регион окажется между двумя циклонами: один задержался над Прибалтикой, второй движется с юга в сторону Архангельской области. Температура воздуха в Петербурге составит 0…+2 градуса, в Ленинградской области — 0…+3 градуса. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.
Атмосферное давление немного повысится и составит 749 мм ртутного столба, что ниже климатической нормы.
В понедельник, 23 ноября, в Петербурге ожидается небольшой снег, местами возможна гололедица. Ночью температура составит от -1 до +1 градуса, днем — 0…+2 градуса.