По словам синоптика, регион окажется между двумя циклонами: один задержался над Прибалтикой, второй движется с юга в сторону Архангельской области. Температура воздуха в Петербурге составит 0…+2 градуса, в Ленинградской области — 0…+3 градуса. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.