В пермской повестке бренд «Счастье не за горами» получил широкую известность после того, как на городской набережной был установлен арт-объект с этой надписью авторства художника Бориса Матросова. Его работа стала одним из визуальных символов Перми. Три года назад права на одноименный товарный знак стали предметом споров в суде по интеллектуальным правам. В 2022 году этот бренд зарегистрировал за собой предприниматель из Нытвы Алексей Мальцев, занимающийся изготовлением предметов одежды. Это уже не первая попытка зарегистрировать товарный знак «Счастье не за горами». Ранее заявки на регистрацию бренда подавали совладелец сети пивных магазинов «Хмельсолод» Ольга Субботина и господин Бояршинов.