Предприниматель пытается зарегистрировать бренд «Счастье не за горами»
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Еще один бизнесмен направил заявку в Роспатент на регистрацию за собой известного в стране товарного знака «Счастье не за горами». По данным ресурса Znakoved.ru, заявка на регистрацию товарного знака подана 10 ноября. Данные заявителя не раскрываются. Согласно раскрытой переписке, товарный знак с этим наименованием хочет получить Андрей Бояршинов, который, по данным «СПАРК-Интерфакс», является производителем игрушек.
Зарегистрировать товарный знак предприниматель хочет для классов 9 и 28 МКТУ, которые включают товары, связанные с электроникой, компьютерами, программным обеспечением, научными и техническими приборами, аудио-визуальными устройствами и другими техническими аспектами, а также товары и услуги, связанные с играми, игрушками, спортивными товарами и развлечениями.
В пермской повестке бренд «Счастье не за горами» получил широкую известность после того, как на городской набережной был установлен арт-объект с этой надписью авторства художника Бориса Матросова. Его работа стала одним из визуальных символов Перми. Три года назад права на одноименный товарный знак стали предметом споров в суде по интеллектуальным правам. В 2022 году этот бренд зарегистрировал за собой предприниматель из Нытвы Алексей Мальцев, занимающийся изготовлением предметов одежды. Это уже не первая попытка зарегистрировать товарный знак «Счастье не за горами». Ранее заявки на регистрацию бренда подавали совладелец сети пивных магазинов «Хмельсолод» Ольга Субботина и господин Бояршинов.