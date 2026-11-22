Стоимость одного часа парковки составит 95 руб. Тариф рассчитан согласно методике, утвержденной постановлением правительства Самарской области, и опирается на показатель среднедушевого дохода за II квартал 2026 года (62 333 руб.). Предусмотрены абонементы на 30 дней и на год, а также льготные тарифы. Первые 15 мин парковки будут бесплатными. Кроме того, плата не взимается с 20:00 до 8:00 в будние дни, а в выходные парковка будет бесплатной круглосуточно. Абонемент на 30 календарных дней будет стоить 17 100 руб., годовой абонемент обойдется в 124 830 руб.