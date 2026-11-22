В Самаре рассмотрят возможность введения льгот на платные парковки для местных жителей
Власти Самары прорабатывают введение на следующих этапах запуска системы платных парковочных зон «Парковка63» дополнительных абонементов и расширение льготных категорий граждан, в том числе для жителей микрорайонов, где система уже работает. Об этом сообщили в администрации города.
На данный момент поступило 140 заявлений от граждан льготных категорий для бесплатной парковки на платных парковочных пространствах. Процесс оформления через МФЦ занимает до 30 рабочих дней.
Стоимость одного часа парковки составит 95 руб. Тариф рассчитан согласно методике, утвержденной постановлением правительства Самарской области, и опирается на показатель среднедушевого дохода за II квартал 2026 года (62 333 руб.). Предусмотрены абонементы на 30 дней и на год, а также льготные тарифы. Первые 15 мин парковки будут бесплатными. Кроме того, плата не взимается с 20:00 до 8:00 в будние дни, а в выходные парковка будет бесплатной круглосуточно. Абонемент на 30 календарных дней будет стоить 17 100 руб., годовой абонемент обойдется в 124 830 руб.