«Зенит» не проснулся в Казани
и проиграл «Рубину» в матче чемпионата России
«Зенит» потерпел неожиданное поражение от «Рубина» в матче 15-го тура РПЛ, состоявшегося в Казани, со счетом 1:3. Оно стало для команды четвертым по счету за первую половину чемпионата, чего в предыдущих сезонах при тренере Сергее Семаке не было.
Петербуржцы к матчу в Казани готовились на своей базе в Удельном парке. И даже успели провести в паузу, вызванную играми сборных, товарищеский матч с турецким «Трабзонспором» на «Газпром Арене», который выиграли 3:0. Чем они занимались после него, неизвестно, но на игру против «Рубина» игроки «Зенита» вышли совершенно не готовыми. Такое впечатление, что они всю неделю, предшествующую матчу, злостно нарушали режим и ждали выход шестой части видеоигры GTA. Зенитовцы не то что не могли держать мяч — сами едва держались на поле «Ак Барс Арены». А ведь надо было еще бегать. Может, конечно, в этом был виноват газон казанского стадиона — рыхлый, рассыпчатый. Хозяева приспособились к нему быстро. Причем они не стремились контролировать мяч, действовали больше на контратаках.
Самым активным у них был Ульви Бабаев — юркий форвард московского «Динамо», выступающий за казанский клуб на правах аренды. Он и Густаво Мантуана «задергал» на левом фланге атаке в первые минуты. И пенальти заработал на 25-й минуте, когда его «поймал» на ногу в штрафной защитник «Зенита» Игорь Дивеев. Вратарь гостей Богдан Москвичев отразил удар с 11-метровой отметки колумбийского нападающего Эдди Сальседо, однако гости в этом эпизоде действовали так неловко – Дивеев, выбивая мяч, попал в Мантуана и тот же Бабаев с отскока повторным ударом поразил цель.
Этим неприятности для петербургской команды в первом тайме не закончились. Через три минуты защитник «Рубина» Илья Самошников в борьбе с Мантуаном заработал право на аут. Выбросил мяч руками далеко в штрафную, где защитник и капитан хозяев Игор Вуячич головой переправил его в дальний угол ворот. Его почему-то никто не держал. Так «Рубин» повел 2:0.
Только после этого сине-бело-голубые вспомнили, что для того чтобы выиграть в футбольном матче, надо бегать и бороться. И создали несколько опасных моментов. Сначала Максим Глушенков ударил своей левой из-за пределов штрафной, но голкипер «Рубина» Евгений Ставер перевел мяч на угловой. Потом тот же Глушенков от правой бровки со штрафного сильно пробил в сторону ворот. Может, случился бы гол, однако Александр Соболев решил подставить голову под мяч, и тот отлетел в поле.
Второй тайм «Зенит» начал перестановками в составе и активными атаками. На поле вышел защитник Роман Вега, отлучавшийся играть за сборную Аргентины. Он расположился на левом фланге обороны, а Нуралы Алип, действовавший там в первом тайме, перешел в центр защиты к Нино, заменив на этой позиции Дивеева — его тренеры сняли с игры, тем более что Игорь получил до перерыва желтую карточку. Первый же угловой «Зенита» во втором тайме оказался результативным. Педро подал на ближнюю штангу, и Луис Энрике «подрезал» мяч головой под перекладину. Петербуржцы сразу же попытались развить успех, действуя агрессивно и напористо. На 57-й минуте был прекрасный шанс у Глушенкова, но тот, выскочив к воротам, отравил мяч мимо штанги. Газон перестал мешать гостям, многое у них получалось.
Но потом, на 67-й минуте, случалась неожиданность — «Рубин» реализовал едва ли не первую контратаку после перерыва. Снова вратарь Москвичев отбил первый удар, снова, как и в случае со вторым голом, игрокам «Зенита» показалось, что мяч ушел за линию поля, но в итоге он залетел в ворота гостей после удара балканского полузащитника Велдина Ходжы, который за пять минут до этого вышел на замену.
Зенитовцы еще постарались «поднажать». Тренеры произвели очередные замены, выпустив на поле всех бразильцев, которые были в наличии — Вендела, Джона Джона, Фелипе Аугусто. Но те не успели приспособиться к газону. К тому слишком многое для гостей было потеряно в первом тайме, когда они пропустили два гола. А хозяева, у которых тоже вышло на поле «подкрепление», не собирались «отпускать» игру. Потому что обыграть «Зенит» для всех престижно, независимо от того, на каком он месте. Казанцы даже забили еще один гол после «стандарта», но его отменили из-за офсайда.
«Зенит» потерпел четвертое поражение за 15 туров чемпионата России, чего раньше при Сергее Семаке, который работает главным тренером команды девятый сезон, не было. И пока «Зенит» остался на первом месте. Но завтра его могут обойти конкуренты — московское «Динамо», имеющее столько же очков, и «Спартак», отстающий от лидеров на два очка.