Петербуржцы к матчу в Казани готовились на своей базе в Удельном парке. И даже успели провести в паузу, вызванную играми сборных, товарищеский матч с турецким «Трабзонспором» на «Газпром Арене», который выиграли 3:0. Чем они занимались после него, неизвестно, но на игру против «Рубина» игроки «Зенита» вышли совершенно не готовыми. Такое впечатление, что они всю неделю, предшествующую матчу, злостно нарушали режим и ждали выход шестой части видеоигры GTA. Зенитовцы не то что не могли держать мяч — сами едва держались на поле «Ак Барс Арены». А ведь надо было еще бегать. Может, конечно, в этом был виноват газон казанского стадиона — рыхлый, рассыпчатый. Хозяева приспособились к нему быстро. Причем они не стремились контролировать мяч, действовали больше на контратаках.