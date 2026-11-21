В Югре начнут доставлять грузы беспилотниками
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра) вошла в число победителей конкурсного отбора Минтранса России и получила право участвовать в пилотном проекте по развитию «низковысотной экономики», сообщили в пресс-службе губернатора Югры.
В регионе планируют наладить регулярную коммерческую доставку грузов с помощью беспилотных авиационных систем. Они помогут оперативно доставлять лекарства, продукты и посылки в труднодоступные населенные пункты.
В ходе работы над проектом специалисты протестируют маршруты и оценят стоимость полетов, скорость доставки и грузоподъемность аппаратов. Эти данные помогут повысить надежность логистики в округе.
Итоги отбора подвели на Транспортной неделе в Москве. При отборе учитывали наличие подтвержденных сценариев применения беспилотных авиационных систем, готовность инфраструктуры, правовую и организационную подготовленность региона, а также его позицию в национальном рейтинге дронификации регионов России.