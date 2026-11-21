Итоги отбора подвели на Транспортной неделе в Москве. При отборе учитывали наличие подтвержденных сценариев применения беспилотных авиационных систем, готовность инфраструктуры, правовую и организационную подготовленность региона, а также его позицию в национальном рейтинге дронификации регионов России.