В обращении к главе СКР отмечается, что долгое время в здании 1964 года постройки на ул. Социальной крыша находится в неисправном состоянии: она деформирована и течет. Из-за этого в жилых помещениях появляются сырость и плесень, а стены трескаются. При этом капитальный ремонт крыши запланирован на 2040-2044 годы. Номер дома в сообщении ведомства не указывается.