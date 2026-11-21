СКР проверит дом 1964 года с текущей крышей в пензенском Лунино
Обращения жильцов в другие инстанции результатов не принесли
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки многоквартирного дома в рабочем поселке Лунино Пензенской области. Поводом стала информация, размещенная в социальной сети, о ненадлежащем содержании МКД. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.
В обращении к главе СКР отмечается, что долгое время в здании 1964 года постройки на ул. Социальной крыша находится в неисправном состоянии: она деформирована и течет. Из-за этого в жилых помещениях появляются сырость и плесень, а стены трескаются. При этом капитальный ремонт крыши запланирован на 2040-2044 годы. Номер дома в сообщении ведомства не указывается.
В СКР заявили, что следственные органы Пензенской области начали процессуальную проверку. О ее результатах и принятых мерах по защите прав жильцов дома глава пензенского следкома Андрей Фишман доложит Александру Бастрыкину.
По данным из открытых источников, дом 1964 года постройки находится в р. п. Лунино по адресу ул. Социальная, 2. Это двухэтажное восьмиквартирное здание. Дом не признан аварийным, износ здания по состоянию на 2017 год составляет 60%.